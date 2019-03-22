Девушка ест только гамбургеры из-за редкой болезни

Британка по имени Кейтлин Брейтуэйт практически всю свою жизнь питается одними гамбургерами. Сейчас девушке 16 лет, и с двухлетнего возраста она ест исключительно булки котлетой внутри.

Перейти на не слишком полезную пищу девочке пришлось из-за редкой болезни — расстройства избирательного питания. Страдающие ею люди вынуждены отказываться от некоторых продуктов: организм просто-напросто их отторгает.

Мама девушки, Лорна Брейтуэйт, рассказывает, что когда она пыталась накормить дочь чем-то полезным, предлагая ей на ужин овощи или фрукты, та начинала буквально давиться пищей.

Единственное, что могла проглотить девочка — это гамбургеры. За 14 лет Кейтлин по самым скромным подсчетам съела около 5000 булок с котлетами. Иногда девушка честно пыталась попробовать что-то другое, но ее тут же начинало тошнить.

Из-за несбалансированного питания Кейтлин недополучала важные витамины и микроэлементы, поэтому ей приходилось принимать различные пищевые добавки. Сложности возникали и с походом с родными и друзьями в кафе и рестораны. Прежде, чем отправиться в какое-либо заведение, приходилось узнавать, подают ли там гамбургеры.

Опасаясь за здоровье дочери, мама девушки решила прибегнуть к нетрадиционному методу лечения — гипнотерапии. Удивительно, но метод помог: уже после одного сеанса Кейтлин смогла попробовать немного овощей. Впервые с двухлетнего возраста ее не затошнило от чего-то, кроме гамбургера.

Сейчас Кейтлин поставила себе цель — съесть обычный полноценный обед с мясом, гарниром, овощами и соусом. Правда, до этого, пока далеко, но девушка верит, что обязательно справится с поставленной задачей.