Как определить ротавирус у ребёнка и не перепутать его с отравлением

Врачи настоятельно рекомендуют родителям уделить особое внимание соблюдению детьми правил личной гигиены, поскольку немытые руки — самая распространенная причина заболевания ротавирусной инфекцией.

В зимне-весенний период резко возрастает число обращений со схожими симптомами у детей: рвота, понос, повышение температуры. Чаще всего родители принимают эти признаки за пищевое отравление, а если к перечню симптомов добавляется боль в горле и кашель — за ОРВИ.

Однако те же самые симптомы могут означать, что ребенок заболел ротавирусом. Причем определить инфекцию крайне сложно, поскольку начинаться заболевание может абсолютно по-разному.

Например, расстройству желудка нередко предшествуют типичные признаки ОРВИ. А иногда все начинается с общего недомогания, отсутствия аппетита, сонливости и периодических резей в животе.

У детей и взрослых течение болезни может отличаться. Взрослые люди зачастую принимают недомогание за отравление, а спустя какое-то время иммунитет справляется с инфекцией. Подавляющее большинство диспансеризируемых — это именно дети, чей иммунитет еще не до конца сформировался. А самая распространенная причина заболевания ротавирусом банальна — немытые руки.

Инкубационный период в зависимости от здоровья и иммунитета ребенка длится от 5 часов до нескольких дней. При этом устойчивый к заболеванию человек может выступать разносчиком заболевания. Важное отличие ротавируса от пищевого отравления заключается в том, что при кишечном расстройстве после рвоты не наступает облегчение.

Врачи напоминают, что при ротавирусной инфекции антибиотики, антибактериальные и противовоспалительные средства, которые чаще всего используют при симптомах отравления и ОРВИ, не просто неэффективны, но могут даже вызвать осложнения. Поэтому при первых признаках заражения необходимо обратиться к врачу. Берегите себя и своих близких.