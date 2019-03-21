Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа опасность лекарств от изжоги 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Исследователи связали распространённые лекарства от изжоги с болезнями почек и почечной недостаточностью.
Лекарства из категории ингибиторов протонной помпы, которые чаще всего выписываются врачами для борьбы с изжогой, кислотным рефлюксом и язвами, увеличивают риск почечной недостаточности и хронической почечной болезни. К такому выводу пришли учёные из Университета Баффало в США. Эти лекарственные препараты сокращают производство желудочного сока, и наблюдения показали, что при их приеме риск хронической почечной болезни вырастает на 20%, а опасность почечной недостаточности — в четыре раза.
Самым высоким этот риск бывает среди пациентов от 65 лет и старше. Это одно из первых крупных и долгосрочных наблюдений за воздействием ингибиторов протонной помпы на функцию почек человека. В сферу внимание ученых попали более 190 тысяч пациентов, за которыми следили в течение 15 лет. Исследование продемонстрировало ещё одно доказательство справедливости опасений по поводу побочных эффектов этих лекарств.
Статистика показывает, что использование препаратов из категории ингибиторов протонной помпы в мире постоянно растет. К примеру, в США только в 2008 году было выписано 113 млн рецептов на данные лекарства. При этом наблюдения медиков демонстрируют, что 70% пациентов, принимающих ингибиторы протонной помпы, злоупотребляют этими препаратами.
ИД «Собеседник»: последние новости
Регулярное увлажнение кожи снижает риск возрастных болезней Ученые выяснили, по каким причинам рак груди дает редицивы Пять причин показаться кардиологу весной
Комментарии6
Болезни и лекарства
Читайте также
Видео
Найден источник бодрости вместо кофе
Новости
Эксперты рассказали о серьезной опасности яиц
ЗОЖ Новости
Найден новый способ предотвращения рака
Наука
Чай, снижающий давление не хуже лекарств
ЗОЖ
Эксперты: любимый напиток россиян смертельно опасен
Наука
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Лекарство от гипертонии вызывает остановку сердца
Наука Новости
Врачи рассказали, какие родинки и веснушки опасны
Новости ЗОЖ
Врач обматерил мать пострадавшего малыша
Новости
Начнётся ли в мире эпидемия кори
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение