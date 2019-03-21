4 главных психических расстройства современности

Жителям больших городов свойственно переживать по любому поводу, поэтому WomanHit.ru собрал основные душевные болезни резидентов мегаполисов

Наверное, самая актуальная тема для любого жителя мегаполиса — психические расстройства. Хотя очень многие любят приписывать себе расстройства, считая душевные недуги очень романтичным явлением и признаком некоего аристократизма. Однако на самом деле в душевном расстройстве (реальном) нет ничего романтичного. Предлагаем рассмотреть наиболее распространенные психические расстройства в современном мире.

Депрессия

Депрессия очень часто «маскируется» под сезонную хандру и плохое настроение, поэтому человек может жить и не подозревать, что ему пора обратиться к специалисту, вместо этого мы списываем удрученное состояние на плохую погоду, магнитные бури и неудачи в жизни.

Основными симптомами депрессии являются:

— Пониженное настроение без видимых на то причин, которое сохраняется дольше, чем две недели.

— Пониженный или, наоборот, повышенный аппетит, сонливость или ее полное отсутствие, усталость даже в состоянии покоя.

Ученые до сих пор не могут выяснить точную причину возникновения этого опасного расстройства, на данный момент они объясняют ее сбоем в обменных процессах нейромедиаторов. При пониженном количестве нейромедиаторов мозг не может функционировать правильно.

Основные нейромедиаторы, которые необходимы для правильной работы мозга и, как следствие, отсутствия депрессии — дофамин, норадреналин и серотонин. Для их образования врач должен назначить индивидуальные антидепрессанты, которые имеют накопительный эффект, поэтому их назначают курсами.

Помимо препаратов, назначается курс терапии, прежде всего когнитивно-бихевиоральной. У подобной терапии нет побочных эффектов, и ее можно продолжать даже после отмены медикаментов.

Синдром дефицита внимания

Многие считают, что этим расстройством страдают исключительно дети, однако и большое количество взрослых пытаются от него избавиться. Тем не менее количество взрослых пациентов, посещающих психотерапевта с этим нарушением, всего 4—5%.

Что должно вас насторожить:

— Вам сложно усидеть на месте, из-за чего вы не можете сосредоточиться на работе.

— Трудно дается построение планов и их последствия вы не можете осознать.

Наверное, единственный плюс подобного расстройства — люди с СДВГ очень подвижны, креативны и легко идут на риск, что может пригодиться в некоторых профессиях.

Для лечения этого синдрома в настоящее время применяется курс психотерапии и применение стимуляторов. Врачи также могут прописать пациентам больше физической нагрузки для снятия повышенной активности.

Синдром Аспергера

Таким термином называют легкую форму аутизма. Эти люди практически ничем не отличаются от всех остальных, однако им сложно налаживать связи и придерживаться установленных порядков. В детском возрасте таких людей можно распознать по малоподвижной мимике и довольно невыразительным интонациям. Они очень привязаны к месту, и им с трудом даются любые переезды, даже краткосрочные, поэтому вы не встретите человека с этим синдромом в сфере обслуживания и профессиях, связанных с командировками.

Их пугают громкие звуки и сильный свет, часто проявляется тревожность.

К сожалению, лекарства от этого расстройства не существует, возможно лишь пытаться приспособить жизнь под себя и стараться как можно меньше попадать в стрессовые ситуации.

Пограничное расстройство

Этих людей ошибочно считают взрывными и агрессивными, но на самом деле это реальная психическая проблема. Настроение у такого человека меняется быстрее, чем закипит чайник.

Им свойственна импульсивность и склонность к различного рода зависимостям, начиная от алкогольной и заканчивая болезненной привязанностью к людям.

Внутри такого человека творится полный хаос, и, чтобы хоть как-то привести в порядок свои чувства, он срывается на окружающих. Не будем говорить, насколько тяжело уживаться с таким «кадром» на одной территории.

Специалисты утверждают, что в большинстве случаев расстройство бывает спровоцировано сильнейшим потрясением в детстве, например, насилием или смертью кого-то из близких.

Как и от предыдущего синдрома, от пограничного расстройства не существует лекарства, с ним можно бороться только под руководством психолога, который хоть на какое-то время поможет скорректировать поведение и мышление. Если вы замечаете подобные проявления у вашего ребенка, не тяните с визитом к врачу.