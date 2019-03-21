Как понять, что желудок болен

Что мы знаем о своем желудке? Чаще всего, немного. Большинство из нас в лучшем случае скажут, что это орган для переваривания пищи. А его местонахождение определят, только когда заболит.

Между тем, желудок не только является резервуаром, накапливающим и переваривающим съеденную пищу. Он выполняет еще несколько важных функций, например, обезвреживает патогенные микроорганизмы, которые могут попасть в него с едой, и «эвакуирует» с рвотой недоброкачественные продукты. Еще желудок выполняет эндокринную функцию: вырабатывает некоторые гормоны, причем не только для себя, но и других органов и систем организма (желчного пузыря, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы).

Симптомы одолевают?

Изжога, тошнота, отрыжка вместе с давящей болью в желудке — знакомы такие симптомы? Причиной неприятных ощущений может быть неправильное питание, но иногда это последствие длительного стресса. В желудке увеличивается образование соляной кислоты, которая травмирует его воспаленные, спазмированные стенки.

Yellmed

Многие решают эту проблему, в лучшем случае, выпив содовый раствор, в худшем — таблетки, нейтрализующие соляную кислоту в составе желудочного сока. А ведь наш организм устроен очень мудро и различные патогены, попадающие через рот, должны гибнуть в кислой среде здорового желудка. Снижая концентрацию желудочного сока, мы оказываем «нежелательным гостям» услугу — создаем им комфортные условия для роста. Впоследствии можем получить самые разные проблемы — от дисбактериоза до пневмонии, в зависимости от того, кто попал в желудок и размножился там.

Вместо того чтобы снижать концентрацию желудочного сока разными способами, лучше защитить и восстановить слизистую оболочку желудка, избавиться от стрессовой ситуации, внести изменения в режим питания.

Иногда при неполадках в желудке возникает отрыжка с запахом «тухлых яиц». Вероятно, это сигнал: привратник желудка сужен и пища плохо проходит в кишечник, застаивается и загнивает. Вместе с этим в уголках рта часто образуются трещины, которые долго не заживают.

Запускать проблему не стоит, так как последствия могут быть печальными. Токсины от гниющей пищи загрязняют кровь, появляются аллергические реакции, хроническая усталость и даже целлюлит.

Часто следствием неправильного функционирования желудочно-кишечного тракта является спазм желудка. Причинами могут быть длительное нахождение в состоянии эмоционального напряжения, прием алкоголя, неправильное питание. Если виноват стресс, утром вы можете обнаружить на языке четкие отпечатки зубов. При спазмировании гладкой мускулатуры желудка нарушается его кровоснабжение — и возникают боль, тошнота, иногда рвота.

Если мы неправильно питаемся, бесконтрольно употребляем антибиотики, полезная микрофлора желудка и кишечника частично гибнет и могут усиленно размножиться грибки и другие вредители. Один курс приема антибиотика способен погубить до 50 процентов нашего микробиома. Вот почему прием этих препаратов обязательно должен сопровождаться приемом пробиотиков и употреблением пребиотических продуктов, богатых клетчаткой, которая является питанием для полезной микрофлоры.

Если мы создаем грибкам и патогенной микрофлоре хорошие условия для жизни — кушаем слишком много дрожжевого хлеба, сахара, жирных и крахмалосодержащих продуктов — могут развиться кандидоз и дисбактериоз кишечника. Грибок размножается на слизистой оболочке и, разрастаясь, проникает в стенки желудка, а со временем — в кровь. Очень важно начать бороться с грибком на начальной стадии его размножения, когда еще нет болезненных ощущений.

Таинственным образом желудок связан с вторым пальцем на ноге, утверждают эксперты нетрадиционной медицины. Они считают, что при неконтролируемом разрастании грибка в желудке может оказаться пораженной его ногтевая пластина, а при запущенной проблеме — появиться болезненность в суставах пальца. При дальнейшем развитии грибковой инфекции страдает кожа. Может возникнуть пигментация на тыльной стороне ладоней, наружной области плеча.

Питание

Yellmed

В данном случае будет верно утверждение: лучше меньше, да лучше. Кушать надо меньшими порциями, но чаще. Разовый прием пищи должен быть таким, чтобы еда поместилась в ваши сложенные «ковшиком» ладони, а это примерно 250-300 граммов. Конечно, объем желудка взрослого человека — 1,5-2 литра, но это не повод набивать его до отказа.

Растянутый желудок не только плохо функционирует, но и мешает работать другим органам. Справа к желудку тесно примыкает печень, слева — селезенка, а позади него расположена поджелудочная железа. Увеличенный, переполненный пищей, желудок сдавливает эти органы, а также артерии, снабжающие кровью органы малого таза: у женщин это артерия аварис, у мужчин — тестикулярис. Все это чревато простатитом и заболеваниями мочеполовой системы.

Желудок по биологическим часам активно работает с 7 до 9 утра. Это время — идеальное для завтрака. Перед приемом пищи полезно выпить стакан теплой воды, можно с лимонным соком. Свой дневной рацион лучше разбить на 4-6 частей. Пить воду следует либо за 20-30 минут до приема пищи, либо через час после нее, чтобы не разбавлять концентрацию желудочного сока.

Вспомним еще одно изречение: пищу нужно пить, а воду — есть. Хорошо разжевывайте все, что попадает к вам в рот. Ведь у желудка зубов нет и ему трудно переваривать продукты, проглоченные в спешке, большими кусками. Пищу нужно жевать долго, чтобы она смешалась со слюной и превратилась в кашицу. Пить во время еды не стоит.

Последний прием пищи должен быть не позднее 18-19 часов. После этого времени желудок отдыхает, пищеварительные ферменты не выделяются, и все съеденное будет лежать в нем до утра.

Количество употребления кофеина, алкоголя, жирной и жареной пищи, дрожжевых продуктов, сыра с плесенью лучше сократить. Зато следует увеличить в рационе массу растительной пищи, способствующей росту полезной кишечной микрофлоры.

Обязательно кушайте противогрибковые продукты — лук и чеснок, хрен, имбирь, свежие овощи, зелень и такие специи, как куркума, перец, гвоздика, корица.

Каротины, поступающие с растительной пищей, и витамин А помогают восстановить слизистую оболочку желудка. Источники каротина — морковь, тыква, облепиха, шпинат, брокколи, рыбий жир.

Эмоции

Вы замечали, что в моменты тревоги, волнения «сосет под ложечкой» в области желудка? Эмоции оказывают большое влияние на организм человека. В стрессовой ситуации может возникнуть боль в желудке, а при агрессивном поведении можно заработать гастрит. Иногда, наоборот, больной желудок начинает вызывать у человека проявление чувства неуверенности в себе, беззащитности.

Если не умеете самостоятельно справляться с эмоциями, на помощь придут витамины.

Холин (В4) и инозитол (В8), относящиеся к витаминам группы В, помогут справиться со стрессом. Хорошие источники холина и инозитола — проростки пшеницы. Еще холин можно получить, кушая печень, яичный желток, а инозитол содержится в рисовых и пшеничных отрубях, ячневой и овсяной крупе, апельсинах, зеленом горошке.

Лечение

Отвар ягод облепихи крушиновидной часто применяется в нетрадиционной медицине для лечения заболеваний желудка. Его пьют до трех стаканов в день, лучше на пустой желудок. Готовится отвар быстро, а сами ягоды можно купить даже зимой в отделах с замороженными фруктами-овощами. На половину литра горячей воды нужны 3 столовые ложки ягод, после закипания облепиха томится 10 минут.

При болезнях желудка, диарее пьют отвар клюквы, причем употреблять можно как ягоды, так и листья растения. Для приготовления дневной порции отвара 2 столовые ложки сырья заливают 2 стаканами кипятка и продолжают томить на малом огне 10 минут. Принимают по половине стакана процеженного отвара 4 раза в день.

Сильные боли и спазмы в желудке хорошо лечатся настоем ромашки и тысячелистника. Сбор готовится из равных частей цветков ромашки и соцветий тысячелистника. Для приготовления настоя 2-3 ложки приготовленного сбора заливаются 2 стаканами кипятка и настаиваются 1 час. Принимать настой нужно теплым по половине стакана на пустой желудок 3-4 раза за день.

Yellmed

При нарушении работы пилоруса (клапан между желудком и двенадцатиперстной кишкой), сопровождающемся изжогой по причине забрасывания щелочной желчи в кислую среду желудка, помогает рассасывание поваренной или морской соли. Перед приемом пищи нужно положить под язык несколько крупинок, но не более 1 грамма, соли, подождать, пока она рассосется, и проглотить соленую слюну. Такую же процедуру следует проделать через 40 минут после еды. Для настраивания работы желудка «соляную» терапию желательно проводить в течение трех дней.

Существует и такой способ лечения желудка, как висцеральная терапия. Иногда ее называют старославянским массажем живота. Специфический массаж внутренних органов устраняет в них застои, смещения, восстанавливает кровоснабжение.

Перед применением перечисленных методов обязательно проконсультируйтесь с врачом! И помните, что слово «живот» означает «жизнь». А желание жить, творить и радоваться напрямую зависит от состояния желудка. И наоборот — ваша жизнерадостность не позволит развиться серьезным болезням.