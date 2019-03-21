Медики назвали основные симптомы рака у мужчин

Врачи рассказали, на что нужно обращать внимание в первую очередь, если у мужчин есть подозрение на онкологическое заболевание.

Специалисты отметили, что иногда заболевание можно выявить на ранней стадии, поэтому порекомендовали следить за половыми органами, ртом и горлом.

Об онкологии можно узнать от проблем с мочеиспусканием. Кровь может стать признаком рака простаты. Еще одним симптомом может быть развитие потенции.

Изменение размера тестикулов тоже может стать признаком рака. Если они опухли и стали тяжелее, нужно обратиться к врачу.

О раке полости рта и горла могут говорить незаживающие ранки в этой области. А, если кашель длится три недели и более, нужно обратиться ко врачу. Особенному риску подвержены курильщики.