Россия разработала новую вакцину от туберкулеза

Россия представила новую вакцину от туберкулеза для взрослых. Сообщается, что препарат уже прошел доклинические исследования и показал высокую эффективность на первом этапе клинических испытаний.

Первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева заявила: «В этом году мы закончим и второй этап клинических исследований. У нас будет новая вакцина для взрослых людей».

По статистике Всемирной организации здравоохранения каждый год туберкулезом заболевают около 10 миллионов человек, из них 1 миллион — дети. Еще в ноябре 2018 года министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила о двух новых вакцинах от туберкулеза. Она заявила о том, что иммуногенность и безопасность вакцин подтверждена.

Также министр рассказала и о запланированных клинических исследованиях новой вакцины, которая сможет защитить не только детей, но и взрослых, получивших в детстве прививку вакцины БЦЖ.

По словам Скворцовой, люди, которые в детстве были привиты вакциной БЦЖ, смогут благодаря новой вакцине восстановить иммунную память и обезопасить себя от заболевания в зрелом возрасте.