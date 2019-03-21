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Россия разработала новую вакцину от туберкулеза 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Россия представила новую вакцину от туберкулеза для взрослых. Сообщается, что препарат уже прошел доклинические исследования и показал высокую эффективность на первом этапе клинических испытаний.
Первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева заявила: «В этом году мы закончим и второй этап клинических исследований. У нас будет новая вакцина для взрослых людей».
По статистике Всемирной организации здравоохранения каждый год туберкулезом заболевают около 10 миллионов человек, из них 1 миллион — дети. Еще в ноябре 2018 года министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила о двух новых вакцинах от туберкулеза. Она заявила о том, что иммуногенность и безопасность вакцин подтверждена.
Также министр рассказала и о запланированных клинических исследованиях новой вакцины, которая сможет защитить не только детей, но и взрослых, получивших в детстве прививку вакцины БЦЖ.
По словам Скворцовой, люди, которые в детстве были привиты вакциной БЦЖ, смогут благодаря новой вакцине восстановить иммунную память и обезопасить себя от заболевания в зрелом возрасте.
Комментарии
Болезни и лекарства , Татьяна Яковлева , Вероника Скворцова , ВОЗ
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