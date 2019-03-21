Будь готов: Что нужно знать перед хирургической операцией

Хирургическая операция — стресс для любого человека.

Побаиваются оперативных вмешательств все, даже те, кто в курсе всех деталей предстоящей процедуры. Но все же основная причина иррационального страха перед хирургической операцией — это неведение, непонимание для чего и зачем выполняют те или иные медицинские действия. Это касается даже подготовки к оперативному вмешательству. На некоторые частые вопросы, касающиеся подготовки, мы постарались дать исчерпывающие ответы.

Почему перед операцией запрещают принимать пищу?

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Ограничения в приёме пищи связаны с повышенным риском рвоты во время медикаментозного сна (наркоза) и забросом желудочного содержимого в легкие через дыхательные пути (врачи называют это аспирацией). Но на самом деле ограничения не подразумевают длительного голодания. Европейское общество по клиническому питанию рекомендует воздерживаться от приёма твёрдой пищи в течение 6 часов перед плановой операцией. То есть, если вмешательство назначено на утро, то отменять ужин нет необходимости. Главное, чтобы в «предоперационный приём пищи» не входили продукты, которые вызывают повышенное газообразование (это может помешать хирургам) и долго эвакуируются из организма.

Несомненно, рекомендации могут быть изменены врачом-анестезиологом в зависимости от индивидуальной ситуации, но в целом ограничения не такие страшные, как многие привыкли считать.

Зачем перед операцией сбривают волосы?

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Такой вывод был сделан на основании нескольких исследований, в которых сравнивали различные методы удаления волос: бритьё, стрижка, крем для депиляции. Исследования выявили, что бритьё не снижает, а наоборот повышает риск инфекции в сравнении с использованием машинки для стрижки волос.

Кроме того, рекомендации, принятые в США и Великобритании, говорят тоже самое: «не удаляйте волосы, если в этом нет необходимости, а при необходимости — не используйте бритьё».

Причина отказа от бритья связана с микротравмами кожи, колонизацией патогенными микроорганизмами и возникновением воспалительных элементов в области будущего оперативного вмешательства.

Для чего перед операцией бинтуют ноги?

Во время операции и сразу после неё человек неподвижен, что приводит к замедлению кровообращения в сосудах нижних конечностей. Возникающий венозный застой в ряде случаев может спровоцировать возникновение грозного послеоперационного осложнения — тромбоэмболии легочной артерии. Кроме того, на повышение вязкости крови и снижение скорости кровотока влияют медикаменты, используемые в процессе оперативного вмешательства. Именно для профилактики тромбоэмболических осложнений рекомендуют эластичное бинтование ног.

Эластичный бинт или медицинский компрессионный трикотаж обеспечивает давление на стенки вен нижних конечностей и, таким образом, активизирует кровообращение, снижая риск застойных явлений. Бинтование ног в обязательном порядке проводят людям с варикозной болезнью, беременным женщинам, да и в принципе, всем пациентам старше 40 лет.

Зачем перед операцией делают клизму?

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Разумеется, при операциях на органах брюшной полости, особенно на толстой кишке, необходимо, чтобы в просвете кишечника было чисто. Но очистительные клизмы, как правило, проводят перед любыми вмешательствами под общей анестезией — медикаментозное расслабление может привести к неконтролируемому опорожнению кишечника. При этом, использование традиционного очищения с помощью клизмы имеет свои недостатки: дискомфорт при введении больших объёмов жидкости, сложность самостоятельного проведения процедуры, необходимость помощи медперсонала и, возможно, связанное с этим стеснение, а главное, не всегда удовлетворительное очищение кишечника.

В последнее время, для подготовки к любым оперативным вмешательствам, хоть в хирургии желудочно-кишечного тракта, хоть в гинекологии или урологии, прибегают к помощи очищающих слабительных средств. Наиболее безопасными считаются препараты на основе макрогола (полиэтиленгликоля). Долгое время единственным препаратом данной группы в России являлся Фортранс и его российский аналог Лавакол, однако неудобство использования (необходимость выпить 4 литра раствора препарата) и не слишком приятный вкус послужили причиной поиска альтернативы.

Препарат нового поколения МОВИПРЕП® практически лишён недостатков своих предшественников: он имеет, по отзывам пациентов, более приятный лимонный вкус и комфортен в применении — для качественного очищения кишечника необходимо в течение 1–2 часов выпить 2 литра раствора препарата, например по 1 стакану каждые 15–30 минут. Во время приема препарата МОВИПРЕП® настоятельно рекомендуется дополнительно употребить 1 литр другой жидкости: негазированная вода, бульон, фруктовый сок без мякоти, безалкогольные напитки, чай или кофе без молока (можно с сахаром или медом).

Исследования доказали, что современные малообъёмные препараты на основе макрогола, к которым относится МОВИПРЕП® , так же эффективно очищают кишечник, как и высокообъёмные препараты (Фортранс, Лавакол, Эндофальк), не вызывая при этом дискомфорта от избыточного объёма жидкости.

Для достижения качественного очищения перед операцией необходимо предварительно подготовить кишечник: важно за 1-3 дня до операции скорректировать режим питания с исключением из рациона растительной пищи (овощи, фрукты, ягоды, крупы и все блюда на их основе). Разрешена вся белковая нежирная пища (мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты без наполнителей).

При подготовке к операции рекомендуют одноэтапную вечернюю схему приёма МОВИПРЕП® , когда 2 литра раствора препарата принимаются вечером накануне дня процедуры. Важно дополнить приём препарата 1 литром разрешенной жидкости, а также обсудить схему приёма со своим лечащим врачом.

В случае особого вкусового восприятия или появления тошноты во время приёма, рекомендуется более медленно принимать раствор или сделать небольшой перерыв, а также пить охлаждённым или через соломинку, чередовать с приёмом прозрачной негазированной безалкогольной жидкости (процеженный бульон, сок без мякоти, чай, вода) или использовать жевательную резинку.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

Материал подготовлен совместно с компанией Такеда