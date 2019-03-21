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Рак и импотенция: какие болезни рискует вызвать переход на новое время 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Российские специалисты поделились сведениями об угрозах здоровью, которые могут быть спровоцированы переходом на новое время.
В частности, заведующий кафедрой общей патологии и патологической физиологии имени В. А. Фролова медицинского института РУДН Михаила Благонравова отметил, что нарушение биоритмов в человеческом организме тесно связано с возникновением онкологических заболеваний.
Коллега эксперта, завкафедры физиологии человека и животных Самарского университета Алексей Инюшкин, также рассказал о том, что, по данным последних исследований, октябрь — это самый стрессовый период для перестройки циркадных ритмов, поскольку люди вынуждены вставать на час раньше того времени, к которому успели привыкнуть. Нарушение баланса приводит к повышению числа инфарктов и гипертонических кризов.
Кроме того, при переходе на новое время происходит нарушение концентрации гормонов эпифиза, что может негативно отразиться на эндокринной системе и потенции, добавил заведующий кафедрой физиологии человека и животных биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Каменский. Об этом пишет
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Болезни и лекарства , Наука , МГУ , РУДН
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