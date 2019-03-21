Рак и импотенция: какие болезни рискует вызвать переход на новое время

Российские специалисты поделились сведениями об угрозах здоровью, которые могут быть спровоцированы переходом на новое время.

В частности, заведующий кафедрой общей патологии и патологической физиологии имени В. А. Фролова медицинского института РУДН Михаила Благонравова отметил, что нарушение биоритмов в человеческом организме тесно связано с возникновением онкологических заболеваний.

Коллега эксперта, завкафедры физиологии человека и животных Самарского университета Алексей Инюшкин, также рассказал о том, что, по данным последних исследований, октябрь — это самый стрессовый период для перестройки циркадных ритмов, поскольку люди вынуждены вставать на час раньше того времени, к которому успели привыкнуть. Нарушение баланса приводит к повышению числа инфарктов и гипертонических кризов.