Корь и коклюш: принудительная вакцинация в России

Корь, краснуха, коклюш. Некогда побежденные болезни возвращаются. Из-за движения «антиваксеров» коллективный иммунитет снизился слишком сильно. На фоне рекордной заболеваемости гриппом в Европе все чаще звучат призывы к принудительной вакцинации. В Италии непривитым детям запретили ходить в школу. «360» поговорил с исследователями из Великобритании, Германии и России и выяснил, нужны ли столь радикальные меры нашей стране.

Нет прививки — нет школы

В Италии бороться с эпидемией кори решили радикально: непривитым детям запретили посещать школу и детский сад. Родителям грозит до 500 евро штрафа при попытке отправить чадо на учебу без справок о необходимых вакцинах. Правительство требует, чтобы дети получили прививки от кори, краснухи, ветрянки, паротита и полиомиелита.

Map shows which European countries have mandatory vaccination requirements. Many oh so progressive rich nations that brought us the European enlightenment are incredibly soft on the issue. Source: https://t.co/sSdVzV5Aca pic.twitter.com/bEYhnrCjL9— Simon Kuestenmacher (@simongerman600) 14 марта 2019 г. Закон приняли после роста числа заболевших корью. От вируса в январе пострадали уже 165 жителей Италии. По данным ВОЗ, на эту страну пришлась четверть всех случаев этого заболевания в ЕС . Профессор здравоохранения в Лондонском университете королевы Марии. Джонатан Кеннеди заявил «360» о необходимости закона об обязательной вакцинации в Италии.

Страны ЕС, в которых проводится обязательная вакцинация, обозначены темно-зеленым цветом.

По данным издания Republica, в Болонье из пяти тысяч детей около 300 оказались не привиты. Италия считается страной, где антипрививочные движения особенно распространены — в том числе благодаря партии «Движение пяти звезд», которая выступала против прививок во время предвыборной кампании и приводила недостоверные сведения о связи вакцинации и аутизма. Неудивительно, что итальянские родители шаги по улучшению эпидемиологической ситуации не оценили.

Многие выступили с критикой, заявили о лишении их детей права на получение образования. Другие просто принесли поддельные справки о прививках.

Очередь у пункта вакцинации против гриппа у станции метро «Проспект победы». Москва. Источник фото: РИА «Новости»

Другого выхода нет

За опытом Италии следят и другие страны Евросоюза. Оправданна ли обязательная вакцинация в столь жесткой форме? С одной стороны, такую меру поддерживают многие врачи. По мнению эпидемиологов, это поможет справиться с ростом заболеваемости, особенно если распространение инфекции уже началось. Это касается как Италии, так и других стран, в которых началась вспышка кори, — уверен профессор здравоохранения в Университете королевы Марии Джонатан Кеннеди.

Да, это радикальное решение, но это и радикальная ситуация. Вакцины являются одним из важнейших и впечатляющих достижений медицинской науки.

Джонатан Кеннеди

Лондонский университет королевы Марии.

«Важно иметь охват 93-95% вакцинированных людей, потому что это обеспечивает коллективный иммунитет. Если охват ниже, то вы рискуете появлением вспышек заболевания», — рассказал собеседник «360».

По мнению ученого, вакцины спасают около 2-3 миллионов жизней каждый год. Тем не менее, можно спасти еще 1,5 миллиона жизней, если увеличить охват вакцинами.

Люди, которые не могут быть вакцинированы из-за нарушений иммунитета, например, дети после химиотерапии, подвергаются риску. То есть именно эти люди оказываются в опасности в первую очередь при снижении коллективного иммунитета

Джонатан Кеннеди

Лондонский университет королевы Марии.

Профессор НИИ вакцин и сывороток Михаил Костинов считает, что обязвтельная вакцинация необходима, чтобы защитить детей от нерадивых родителей, которые по каким-то причинам не хотят делать прививки малышам.

«У ребенка есть права. Он имеет право быть защищенным от всех инфекций, от которых его возможно защитить. А родители этого не делают! Младенец не может сказать — мама, привей меня от этой болезни. Его не прививают, обрекают на заболевания. Что это за логика? Я тебя породил — я тебя и убью?» — возмущается профессор.

Костинов полагает, что за нанесение вреда ребенку в виде отказа от вакцинации необходимо привлекать родителей к ответственности, или, как минимум, лишить их возможности пользоваться частью предоставленных обществом благ. Поэтому итальянская практика — хорошая и обязательная мера.

Радикально — не значит хорошо

Радикальный подход и неграмотная политика в области вакцинации могут и навредить. Так считает заведующая лабораторией психологии и инфекционных заболеваний профессор Корнелия Бетч. По мнению эксперта, излишнее давление на людей обернется массовым отказом от вакцинации и навредит всей системе прививок.

О своих исследованиях профессор рассказала «360».

«Мы проводили исследования на тему принудительных прививок и обнаружили, что, когда некоторые прививки являются обязательными, а остальные можно делать по желанию, то люди отказываются от добровольных вакцин, например, от гриппа», — заявила Бетч. По мнению профессора, агрессивная политика может привести к тому, что люди будут пропускать добровольные вакцинации.

Если вы хотите сделать прививки обязательными, то нужно либо все их делать обязательными, либо никакие. Тогда будет смысл.

Корнелия Бетч

Профессор Центра эмпирических исследований экономических и поведенческих наук.

Отказом от добровольных прививок люди будут пытаться вернуть свободу, которой их лишили, навязав обязательную вакцинацию, предупредила профессор.

Она отметила, что модель поведения зависит и от страны. То, что сработало в Италии, в России может принести вред, и наоборот — в зависимости от отношений между государством, минздравом и гражданами.

Почему не прививаются люди?

По мнению профессора Корнелии Бетч необходимо в первую очередь понять причины отказа людей от вакцинации. И только потом выбрать метод борьбы. Причины могут быть разными в разных странах, но самое главное в Европе это, чаще всего, дезинформация.

«Люди уверены, что прививки небезопасны и неэффективны», — рассказала она «360».

И здесь следует сказать «спасибо» сторонникам движения против прививок. Именно эти активисты распространяют антинаучные и много раз опровергнутые данные о связи вакцин и аутизма.

Когда человек хочет знать все, он лезет в интернет или покупает книги про прививки. Это повышает уровень его дезинформации. Человек не понимает, что ему делать. Он не может отфильтровать то, что прочитал, и теряется.

Корнелия Бетч

Профессор Центра эмпирических исследований экономических и поведенческих наук.

«Вторая причина — ложная уверенность, что инфекции ушли в прошлое и больше никому ничего не грозит. Появляется ощущение ненужности вакцинации», — уверена Корнелия. Делать с этим вряд ли что-то нужно — возникшие эпидемии «побежденных» болезней типа кори уже рассеяли сомнения у тысяч людей.

Третьей причиной эксперт назвала труднодоступность вакцин. Это касается не только Азии или Африки, но и некоторых вполне развитых стран Европы. Виной всему — бюрократия. «В Германии нужно сначала получить запись на прием, затем получить вакцину, держать ее в холоде и так далее. Это может быть сложным процессом. Получается, такой барьер — нужно выделить на это время, иногда деньги», — отмечает профессор.

Джонатан Кеннеди считает, что в мире сложилась парадоксальная ситуация. Чем доступнее вакцины — тем более активны антипрививочники.

В прошлом основным препятствием для расширения охвата было ограниченное поступление вакцин в странах с низким уровнем дохода, но в настоящее время именно в странах с высоким уровнем дохода спрос является проблемой!

Джонатан Кеннеди

Лондонский университет королевы Марии.

Надо ли принуждать россиян?

О необходимости обязательной вакцинации в России говорят давно. Профессор НИИ вакцин и сывороток Михаил Костинов уверен в необходимости более жестких законов о прививках в России. «Тут речь идет о политике государства по обеспечению его биологической безопасности», — считает Костинов.

Собеседник «360» уверен, что и в России должна появиться практика. подобная итальянской.

Пока эта система у нас не работает, нам нужно принимать законы, которые будут жестко регулировать эти процессы. Если я живу в обществе — я должен выполнять его правила. А не выбирать, нравится мне или нет.

Михаил Костинов

Профессор НИИ вакцин и сывороток.

По данным Роспотребнадзора, за 2018 год заболеваемость корью в России выросла в 3,5 раза. В этом году о случаях заражения корью сообщили уже в десятках регионов. По словам гендиректора национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александра Румянцева, Россия отстает от европейского прививочного календаря на четыре-пять позиций.

«В тех странах, где прививочный календарь обеспечивает 95 процентов примерно прививочного дела, заболевают ветряной оспой 3% в легкой форме без осложнений и сопутствующих смертей. Для нашей страны принципиален вопрос и ротавирусной вакцины. Она позволит нам многие вопросы решить», — сказал Румянцев.

«Давайте посмотрим на другие страны. Австралия, Италия, Франция. Там все четко: не хотите выполнять обязанности перед обществом — тогда и общество не будет для вас ничего делать». — рассказывает Костинов.

Медсестра делает ребенку прививку от кори и других инфекций во время приема в детской поликлинике во Владивостоке. Источник

Если ты не делаешь это сознательно — то ты должен будешь сделать это принудительно. Развивается общество — развивается законодательство.

Михаил Костинов

Профессор НИИ вакцин и сывороток.

«С точки зрения общественного здоровья обязательные прививки это хорошо, — соглашается Кеннеди. — Но мы не должны упускать из виду более широкую политическую перспективу в отдельных странах». В идеале родители должны вакцинировать своих детей, потому что они знают об индивидуальных и общественных преимуществах.

«Но если они отказываются делать это (вакцинацию — прим.ред «360»), то, возможно, государство должно вмешаться, чтобы заставить их в интересах всеобщего блага», — предположил Кеннеди.

Правда, тут возникает вопрос о природе государства и его праве вмешиваться в семейную жизнь. При этом в разных странах роль государства может быть разной, как и уровень одобрения обществом такого вмешательства.