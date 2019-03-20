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В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств 

Lenta.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: Lenta.ru
С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Компания-производитель Takeda заявила о глобальном пересмотре продуктового портфеля и необходимости переоснастить цеха для выпуска других лекарств.
Однако эксперты полагают, что дальнейшую поставку могли счесть нерентабельной. «На уровне снижения продаж и минимальных темпов роста рынка она могла убрать наименее рентабельные препараты», — пояснил гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.
Все эти препараты подпадают под действие госограничений на цены для жизненно важных лекарств.
Атенолол в России производят еще несколько компаний, но на продукцию Takeda приходится около 60 процентов рынка, что, вероятно, приведет к его дефициту. По словам завотделением кардиореанимации ​Городской клинической больницы №29 Алексея Эрлиха, это лекарство можно заменить на аналоги из группы бета-адреноблокаторов.
Антидепрессант амитриптилин от японской компании занимал более 40 процентов рынка, а противопротозное средство метронидазол — менее двух процентов.
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Болезни и лекарства , Сергей Шуляк , РБК
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