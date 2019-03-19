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Самые странные человеческие болезни 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Медицина сейчас находится на достаточно высоком уровне, однако даже в наше время есть много болезней, причины возникновения которых до сих пор не изучены.

Гипертрихоз

Гипертрихозу подвержены в основном мужчины, у женщин это заболевание встречается крайне редко. Симптомы заболевания — избыточный рост волос там, где это не считается нормой. Врачи не лечат врожденный гипертрихоз, однако с этим могут помочь косметические процедуры.

Синдром взрывающейся головы

Часто врачи слышат необычные жалобы от пациентов, что они слышат звук взрыва, кто-то в этот же момент может видеть вспышку света. Синдром взрывающейся головы может наблюдать у людей, которые страдают от бессонницы и стресса. Эксперты делают предположение, что эта болезнь может быть вызванная всплеском нейронной активности в отдельных участках мозга, которые отвечают за звук.

Фибродисплазия

Фибродисплазия — довольно редкое генетическое заболевание, из-за которого мышцы, сухожилия и связки постепенно окостеневают. Болезнь приводит к серьезным деформациям тела, человеку становится сложно передвигаться. Также больные фибродисплазией подвержены преждевременной смерти. Пока в медицинской практике нет эффективных мер профилактики и лечения болезни.
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