Названы самые распространенные детские заболевания в России

Заболевания органов дыхания стали самыми распространенными среди детей в 2017 году, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата

Отмечается, что заболевания данного типа, к которым относятся в том числе грипп, ОРВИ и пневмония, перенесли более 30 миллионов детей в возрасте до 14 лет.

На втором месте по распространенности оказались внешние причины, такие как травмы и отравления, от которых в 2017 году страдали около 2,6 миллиона детей. Третью строчку заняли инфекционные и паразитарные заболевания с показателем (1,7 миллиона случаев).

Далее идут кожные заболевания и болезни подкожной клетчатки (1,7 миллиона), а также органов пищеварения (1,6 миллиона).

При этом в ведомстве отметили, что в десятку самых распространенных диагнозов не вошли новообразования, которые были зафиксированы у 121,4 тысячи детей.