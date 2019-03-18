Почему подагру называют болезнью богачей

Подагра — очень древняя болезнь, которой страдает 4-12% населения. Считалось, что она поражает людей старшего возраста, но заболеть можно и до 30. Певица Юлия Началова , которая ушла из жизни 16 марта, скончалась от осложнений подагры, красной волчанки и гангрены на ноге.

Болезнь королей

Это заболевание известно еще со времен Древнего Египта. Исторически сложилось, что до ХХ века подагрой страдали богатые и знаменитые люди. Это связано с тем, что только зажиточные люди могли позволить себе злоупотреблять мясом и алкогольными напитками.

Причины

Подагра возникает, когда в организме происходит нарушение обмена белка. Существуют случаи, когда она поражает людей до 30 лет. В группе риска — мясоеды, любители алкоголя и страдающие ожирением. Подагра может развиваться и у людей, которые принимают мочегонные препараты.

Симптомы

Эту болезнь тяжело перепутать с чем-то другим. Она начинается с приступа боли из-за воспаления в одном или нескольких суставах. Это сопровождается покраснением и повышением температуры. Такой приступ длится от 3 до 7 дней, а после повторяется заново. Так возникает хронический подагрический артрит.

Профилактика

Чтобы болезнь не развивалась после первого приступа, нужно придерживаться диеты и соблюдать питьевой режим. Рекомендуется отказ от соли и алкогольных напитков, которые задерживают воду в организме. Диета включает в себя исключение белковой пищи: мясные продукты, морепродукты (креветки и мидии), сою, чечевицу, горох и бобы. Некоторые врачи советуют устраивать разгрузочный день раз в неделю и каждый день съедать по одному цитрусовому.