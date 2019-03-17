Европейское общество кардиологов опубликовало результаты исследования препаратов для лечения высокого давления и стенокардии. Они выяснили, что использование части лекарств может привести к остановке сердца.
Опасными признаны препараты, содержащие нифедипин, передаёт EurekAlert. В то же время препараты, содержащие дигидропиридин и амлодипин, не имеют подобных рисков, отметили учёные.
До исследования считалось, что все вещества одинокого безопасны, и врач при назначении исходил из собственных предпочтений, рассказал доктор Ханно Тан из Академического медицинского центра Амстердама.
Ранее News.ru сообщал, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование нового лекарства от депрессии в виде назального спрея. Средство будут продавать под товарной маркой Spravato.