Боль в животе: когда обязательно нужно врача

Существует множество причин, по которым может болеть живот. Иногда это сопровождается другими симптомами, иногда нет. В любом случае, это может быть причина серьезной болезни, поэтому не стоит откладывать визит к врачу.

Гастрит или панкреатит

Боль в середине желудка или между ребрами может быть причиной гастрита или других заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Если ее сопровождают повышение температуры, диарея и вздутие, то лучше обратиться к доктору. Эти болезни могут быть острыми и хронические, при этом первые особо опасны для организма.

Холецистит

Еще одним опасным заболеванием считается холецистит. Чтобы понять, что это именно он, нужно узнать, где именно болит. Это можно сделать самостоятельно. Разделите область под правым ребром на три части. Там, где начинается средняя — желчный пузырь. При воспалении у вас будет болеть именно в этой области.

Аппендицит

Самое сложное в хирургии — поставить диагноз при аппендиците. Труднее всего локализовать боль. Он располагается только в одном месте, но боль от него может распространятся в другие места. Чаще всего она ощущается справа внизу. Если затянуть с вызовом скорой, через несколько часов у человека начнет болеть весь живот и локализовать ее будет невозможно.