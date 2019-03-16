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Названа главная причина рака груди 

Ридус 28 минут назад
Фото: Ридус
Группа специалистов из Университета штата Иллинойс провела исследование, в ходе которого выяснила, что свободные жирные кислоты в крови женщин способствуют пролиферации и росту клеток рака молочной железы.
Это объясняет, почему после менопаузы риск возникновения онкологических заболеваний в разы возрастает.
В новом исследовании ученые проанализировали образцы крови у женщин в постменопаузальном периоде. В число участниц эксперимента вошли 37 женщин с нормальным весом, 63 с ожирением, а также 21 женщина, у которых в начале исследования был лишний вес, но потом они похудели.
Полученные анализы показали, что уровень свободных кислот был выше у женщин с ожирением, но значительно снижался в процессе похудения, — отметили ученые.
В ходе эксперимента ученые добавили в культуры первичных опухолевых и метастатических клеток ER-положительного рака молочной железы кровь, выделенную у женщин, страдающих от ожирения.
В итоге оказалось, что злокачественные ткани стали активнее и быстрее разрослись. Жирные кислоты активировали сигнальные пути с участием белковых комплексов mTOR, способствующих росту и размножению раковых клеток.
Напомним, что рак молочной железы — самое распространенные заболевание у женщин. В мире ежегодно регистрируют от 800 тысяч до одного миллиона новых случаев развития этого типа злокачественных опухолей.
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Болезни и лекарства , Новости
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