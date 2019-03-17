Рак от Wi-Fi и лечение содой. Онколог развеивает мифы

Рак — одно из самых страшных заболеваний современности. Лечение от него разрабатывают до сих пор, а причины его появления не могут выяснить до конца. Этот страшный диагноз в России ежегодно ставят более чем полумиллиону человек. Несмотря на то, что рак находится не на первом месте среди причин смертности у населения, именно этот диагноз воспринимается пациентами тяжелее всего. О том, почему не нужно заниматься самолечением, какой вид рака является самым распространённым и как гаджеты влияют на развитие заболевания, корреспонденту ИА "Омск Здесь" рассказал заместитель главного врача Омского клинического онкологического диспансера Олег Леонов

Рак можно вылечить народными средствами

— Пациент должен понимать, что ему поставили серьёзный диагноз, который народными средствами не вылечить. Травяными отварами или необычными сочетаниями тех или иных продуктов бороться с раком бесполезно. Несмотря на всё это, некоторые пациенты прибегают к народной медицине, и только потом обращаются за квалифицированной помощью. Но зачастую бывает слишком поздно — первоначальные стадии рака переходят в более серьёзные, которые хуже поддаются лечению. Поэтому, я думаю, польза от средств народной медицины — это серьёзный миф.

Для того чтобы придумать лекарство, работают гигантские лаборатории, ведётся научный процесс, клинические апробации, учёные доказывают эффективность препаратов. Только потом оценивают полученные результаты. Сода, перекись, травяные настойки или водка с маслом не помогут при лечении рака.

Рак — это смертельное заболевание

— Если у пациента выявили форму рака с метастазами, высока вероятность того, что причиной смерти пациента в таком случае станет именно онкология. Но не стоит отрицать тот факт, что многие пациенты излечиваются и долго после этого живут.

Если куришь, то обязательно заболеешь раком

— Есть факторы риска. Курение — один из них. Это действительно вредная и очень опасная привычка, которая может привести к необратимым последствиям. Яркий пример — рак губы. Если 25 лет назад им болели только мужчины, на 50 заболевших появлялась только одна женщина, то сейчас на 10 мужчин, заболевших раком губы, приходится три заболевших женщины.

Несмотря на это, у нас есть достаточно пациентов, которые никогда не курили, но при этом у них диагностируют рак.

Раком не заболеешь, если ведешь здоровый образ жизни и занимаешься спортом

— Это никакой не миф, а очень даже хорошее утверждение. Без сомнений, ЗОЖ будет способствовать тому, чтобы человек оставался здоровым.

Самые лучшие специалисты по лечению рака трудятся в Израиле и в Германии

— Врачи и в России, и за границей работают по одним стандартам оказания медицинской помощи. Если это химиотерапия или лучевое лечение, то в Омске, Израиле, Германии, вы получите одну и ту же процедуру. Только у нас вы её получите бесплатно по своему страховому полису, а за границей пациенту придётся платить.

Если где-то есть технология, которая не является массовой, то, конечно, нужно туда ехать и пробовать лечение. Имеет смысл ехать использовать на себе редкие технологии пациентам с особыми формами заболевания. Таких в нашей стране не так много. Таким образом, врачи набирают клинический материал для исследований и апробаций. Но помните, что такое лечение очень дорогое.

Люди пенсионного возраста чаще, чем молодые, болеют раком

— Это никакой не миф. Чем старше человек становится, тем выше у него риск развития онкологии. Это связано с тем, что он чаще встречается с канцерогенными эффектами, у него проявляются генетические предрасположенности, мутации. В результате этого и происходят "поломки".

Злокачественная опухоль — это не что-то, что "прилетело" извне, это не грипп, это опухоль собственных тканей и клеток организма. Сейчас идёт бешеный поиск методов, технологий, которые бы могли, не повреждая собственные клетки, побеждать опухолевые. Раковые клетки — это клетки с другими свойствами, организм не воспринимает их поначалу как чужие, в этом и заключается сложность диагностирования и лечения на первых этапах.

Если пациент пережил рак, чаще всего возникает рецидив

— Рецидив действительно может случиться, но это не обязательно. Есть пациенты двух видов: с локализованными опухолями (ранние формы) и с местно-распространёнными генерализованными формами.

Пациенты с локализованными опухолями в подавляющем большинстве могут излечиться, будут долго жить. Но с высокой вероятностью диагноз может повториться и второй, и третий раз.

Заболевшие с местно-распространёнными формами рака имеют более высокий риск смерти и рецидива этого заболевания. Запускается некий механизм формирования опухоли, и проведённое лечение не всегда убирает все злокачественные клетки. Это может привести к повтору болезни и метастазированию.

Рак — это наследственное заболевание

— В какой-то мере, да. Есть семейная предрасположенность к этому заболеванию. Есть ряд синдромов, генетических нарушений, которые часто приводят к развитию опухолей. Разовьётся ли рак при наличии предрасположенности? На этот вопрос никто не ответит. Ждать этой ситуации или нет — каждый решает сам. Яркий пример — Анджелина Джоли . Актриса решила не ждать и сделала мастэктомию (удаление молочных желёз — прим. ред.).

Еще 100 лет назад люди не болели раком, это новое заболевание

— Злокачественные опухоли описывали ещё у египетских фараонов, в саркофагах у мумий обнаруживают опухоли.

Дожить до старшего возраста, когда как раз и проявляется рак, люди ещё несколько веков назад физически не могли. Тогда были постоянные войны, социальные ограничения, болезни. Сейчас мы имеем среднюю продолжительность жизни 70 лет, поэтому вариант развития злокачественных образований повышается.

Современные гаджеты влияют на развитие рака

— Разумеется, любое электромагнитное поле меняет биологические свойства. В современном мире мы постоянно окружены полями. Именно поэтому опухоли головного мозга выходят у детей на первое место. Откуда бы это появилось? Конечно, это сотовая связь, Wi-Fi и другое. Мы живём в постоянном бешеном электромагнитном поле. Готовы ли вы жить без телефона, который в кармане? Без микроволновки или вай-фая? Нельзя забывать и об опасности разговора по гарнитурам: представьте, вы вставляете в голову настоящий магнит, который принимает сигнал.

Вспомните, раньше в квартирах постоянно были тараканы, муравьи. На сегодняшний день кто-нибудь видел хоть одного таракана? Теперь в каждой квартире стоит вай-фай, такая своеобразная сота, и в таких сотах находится каждая квартира, излучение распространяется и на подвал. Тараканов дома нет, мышей нет. О чём это говорит? Животный мир старается отползти и спрятаться от вредного излучения как можно дальше, а мы "варимся" в этом излучении ежедневно.

Психосоматика влияет на процесс выздоровления пациента

— Если человек априори негативен, то любое событие он будет воспринимать отрицательно. Тот, кто активно и с перспективой смотрит вперёд, выздоравливает легче.

Рак действительно является довольно серьёзной проблемой. На первых этапах человек не особенно плохо себя чувствует, но приходится принимать токсические лекарства, проходить не самые приятные процедуры, такие как лучевая или химиотерапия. И человек говорит, что до лечения ему жилось относительно неплохо, а теперь приходится переносить все тяготы заболевания. Собраться морально могут не все, и их тоже можно понять.

Вследствие установки имплантов в грудь повышается риск развития рака груди

— Если мы говорим об имплантах, то молочная железа там никак не задействована, нет необходимости её трогать. Если у женщины есть предрасположенность к злокачественным образованиям, если у неё есть факторы риска, то возможность развития злокачественного образования имеет место. И это независимо от того, есть имплант или его нет.