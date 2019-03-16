Спасающее от внезапной смерти при аритмии лекарство закончилось в России

В России пациенты не могут купить препарат амиодарон. Это средство, которое назначают пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оно позволяет предотвратить внезапную смерть от аритмии. По словам производителей, лекарство может появиться только в апреле. В Минздраве молчат.

Врачи пожаловались на перебои в поставках жизненно важного лекарства амиодарон, которое может предотвратить внезапную смерть от аритмии. О проблемах РБК рассказал заведующий отделением кардиореанимации ​Городской клинической больницы № 29 Алексей Эрлих.

«Препарат показан при различных нарушениях сердечного ритма, как неопасных, так и жизнеугрожающих. Его применение оговорено в клинических руководствах по предупреждению внезапной смерти и показано для предупреждения аритмий, после которых смерть наступает в течение нескольких секунд», — сказал Эрлих.

Он добавил, что препарат часто назначают людям, которые перенесли инфаркт миокарда или страдающим стенокардией, коронарной болезнью сердца, сердечной недостаточностью.

Эрлих заметил, что перерывы в приеме лекарства для пациентов нежелательны. Однако они уже несколько недель не могут купить этот препарат.

Врач опубликовал на своей странице в Facebook фотографии официальных ответов компаний, которые объявили ему об остановке производства препарата или об отсутствии его на складе.

Основным поставщиком амиодарона в российские аптеки является французская компания Sanofi. Там подтвердили проблемы с доставкой в Россию и рассказали, что следующее поступление лекарства запланировано на апрель. Причины перебоев там не раскрыли.

Препарат производят также в России и Белоруссии. В пресс-службе Борисовского завода медицинских препаратов объяснили, что производство было приостановлено из-за отсутствия сырья, но в марте отгрузки возобновятся.