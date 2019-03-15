Чем опасны невылеченные зубы

Многие постоянно откладывают визит к стоматологу на потом, но врач-терапевт, стоматолог общей практики Назели Ктянц рассказала “ Аргументам и фактам ”, какие могут быть последствия от невылеченных зубов.

По словам Ктянц, больные зубы могут стать причиной ишемической болезни сердца и инфаркта. Особое внимание на лечение зубов стоит обратить тем, кто находится в зоне риске — людей с хроническим пародонтитом — бактерии попадают в кровеносную систему и могут спровоцировать образование тромбов.

Также невылеченные зубы могут вызвать неврологические проблемы и повышают риск возникновения инсульта из-за хронических заболеваний десен и зубов. Также может пострадать кожа — кариес может привести к экземе, дерматиту. Но и это еще не все — воспалительные процессы могут спровоцировать гастрит, панкреатит и язву желудка.