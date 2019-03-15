Ученые нашли вкусный способ быстро снизить давление

Врачи рассказали о том, как можно справиться с повышенным артериальным давлением, чтобы исключить в дальнейшем инфаркты и инсульты.

По словам специалистов, для быстрого снижения давления необходимо принимать лекарственные препараты, а также питаться продуктами, которые позволят намного дольше оставаться здоровыми.