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Ученые нашли вкусный способ быстро снизить давление 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Врачи рассказали о том, как можно справиться с повышенным артериальным давлением, чтобы исключить в дальнейшем инфаркты и инсульты.
По словам специалистов, для быстрого снижения давления необходимо принимать лекарственные препараты, а также питаться продуктами, которые позволят намного дольше оставаться здоровыми.
Лекарство от повышенного давления есть и среди продуктов. Так, помощником в борьбе с гипертонией является арбуз. В нем содержится много калия, который уравновешивает баланс воды и соли в организме. Кроме того, облегчить гипертонию помогают и бананы. Их необходимо регулярно есть тем, кто следит за своим здоровьем, пишет «Утро.ру».
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Болезни и лекарства , Ytro.ru
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