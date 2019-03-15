Ученые выяснили, почему происходит рецидив рака груди

Новое исследование позволяет получить ответ на вопрос о том, почему происходит рецидив рака груди.

Для большинства жертв опухолей молочных желез, которые уже прошли через лечение и добились ремиссии, вероятность рецидива рака представляется самым большим кошмаром. Если учесть, что по статистике высокий риск рецидива сохраняется в следующие два десятилетия, эта угроза висит настоящим дамокловым мечом над головами пациентов, не давая им расслабиться. Новое исследование может помочь тем, кому грозит самая большая опасность.

Обычно риск рецидива медики рассчитывают, исходя из таких факторов, как размер опухоли, вовлеченность лимфатических узлов и возраст пациента. Но пока остаётся тайной периодичность, с которой возвращается рак, и то, почему именно это происходит. В ходе анализа информации по более чем трем тысячам пациенток с раком груди исследователи из Стэнфордского университета создали компьютерную модель, которая определила четыре подгруппы людей с устойчиво высоким риском рецидива рака груди.

Авторы исследования выяснили, что около 25% женщин с наиболее распространённой формой этого рака сталкиваются с вероятностью рецидива на уровне 42–55%. У них выявлены специфические генетические изменения, которые сигнализируют о возможности нежелательного роста клеток. Именно из-за такого роста происходит формирование и развитие опухолей. Однако сейчас на большинство таких геномных изменений можно влиять терапевтическими способами, а это значит, что можно создать лекарства, намного уменьшающие риск рецидива рака.