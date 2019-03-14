Почему люди до сих пор умирают от сепсиса

По информации ВОЗ, в мире каждый год сепсис развивается у более чем 30 миллионов человек и приводит к смерти приблизительно 6 миллионов из них. Насколько предотвратима смерть от сепсиса, решила выяснить команда исследователей из США, сообщает medicalnewstoday.com.

Ученые изучили истории 568 пациентов из шести больниц неотложной помощи. Используя 6-балльную шкалу, эксперты оценили предотвратимость каждой связанной с сепсисом смерти. Шкала варьировалась от «однозначно предотвратимых» до «определенно непредотвратимых».

Справочно. Сепсис способны вызывать любые патогенные инфекции. Он приводит к полиорганной недостаточности и септическому шоку, которые в свою очередь могут закончиться смертью. Часто летальному исходу способствует устойчивость инфекций к антибиотикам.

Исследования показало: более половины всех госпитализированных имели сепсис, и это состояние стало непосредственной причиной смерти у 198 человек. Почти 90% смертей в результате сепсиса были непредсказуемыми. Наиболее частыми причинами становились несвоевременный прием антибиотика или слишком позднее выявление причин, которые приводят к развитию сепсиса.

Согласно исследованию, только 1 из 8 случаев смерти, связанных с сепсисом, считался «потенциально предотвратимым при лучшем стационарном лечении», и только 1 из 25 был оценен как «умеренно» или «определенно предотвратимый».

Ученые сделали вывод: необходимы принципиально новые разработки в сфере профилактики сепсиса, иначе смертность от него останется на том же уровне.