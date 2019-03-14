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Женщина заболела смертельно опасной аллергией на холод 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Жительница американского города Кливленд, штат Оклахома, заболела опасной для жизни аллергией на холод. Об этом сообщает таблоид The Mirror.
Изначально 26-летняя Алиша Макинтайр (Alysha McEntire) приняла покраснения на коже за побочную реакцию организма на таблетки, которые она пила во время болезни. Однако после курса лечения аллергия не прекратилась. «Я заметила, как мои щиколотки покрывались крапивницей, когда я садилась в непрогретый салон автомобиля», — вспоминает американка.
Макинтайр обратилась в больницу, где ей диагностировали сильную аллергию на холод и прописали ежедневный прием антигистаминных препаратов. Женщина принимает лекарства два раза в день, поскольку таблетки лишь на время снимают симптомы.
По словам врачей, болезнь способна вызвать анафилактический шок, что ведет к летальному исходу, поэтому Макинтайр должна избегать низких температур.
Ранее в марте сообщалось, как в испанском городе Аликанте женщина попала в больницу с редкой формой аллергической реакции после того, как занялась с партнером оральным сексом. Как оказалось, за четыре часа до секса мужчина выпил антибактериальное средство, которое попало в организм женщины вместе со спермой.
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