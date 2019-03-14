В России стали чаще покупать препараты от депрессии

Жители России стали чаще покупать препараты от депрессии, бессонницы и тревоги. При этом стоимость таких лекарств увеличилась.

Об этом News.ru сообщил оператор фискальных данных «Такском». Специалисты проанализировали более 250 млн кассовых чеков и более 700 млн позиций в них.

Больше всего тревожились, переживали и меньше всего спали россияне в конце прошлого года. Психотерапевты связывают это с тем, что люди в такие периоды предъявляют к себе завышенные требования и ставят перед собой «сверхзадачи».

В январе продажи снизились, а в феврале снова начали расти: антидепрессанты и общетонизирующие препараты растительного происхождения стали покупать на 21% чаще, противотревожные — на 15%, а снотворные— на 3%.

Средняя цена по России на лекарства «от грусти и печали» и препараты от тревоги выросла на 3%. Бороться с бессонницей, стало дороже на 5%.