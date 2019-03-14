Количество онкобольных россиян увеличилось на 14% за 10 лет

В России на 15% чаще стали выявлять рак, из-за чего онкобольных в стране с каждым годом становится все больше. Однако врачи считают, что раннее выявление все-таки развито недостаточно. Оказалось, что треть россиян обращались к специалистам за год до того, как им был поставлен диагноз.

Количество случаев выявления рака у россиян за последние 10 лет увеличилось почти на 15%. Об этом РИА «Новости» заявил главный внештатный онколог Министерства здравоохранения , генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

«В целом, за последние 10 лет прирост заболеваемости раком у нас в стране, если взять грубый показатель, увеличился почти на 14%»,

— сказал Каприн.

Он отметил, что рост заболеваемости связан с увеличением продолжительности жизни, а также с улучшением диагностики.

Количество онкобольных в России, по словам Каприна, ежегодно увеличивается на 1,5%. По 2018 году статистики еще гнет, но он выразил мнение, что будет сопоставимый показатель.

В то же время замдиректора Национального центра радиологии, врач-онколог Андрей Костин , как пишет газета «Коммерсантъ» , заявил о проблемах с ранней диагностикой рака. По его словам, более 30% больных обращаются к врачам за год до постановки диагноза, но «из-за пробела в образовании», рак диагностируют позже. Речь идет о терапевтах, гинекологах, хирургах и других врачах, которые должны выписывать направление к онкологу.

«Скоро в перечне постдипломного медицинского образования появится новая обязательная программа для врачей «первого контакта», которая будет направлена на обучение выявления признаков рака на ранних стадиях», — отметил Костин.

Он добавил, что над этим изменением в данный момент работает Минздрав.