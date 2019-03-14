Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Количество онкобольных россиян увеличилось на 14% за 10 лет 

360tv.ru 1 час назад
В России на 15% чаще стали выявлять рак, из-за чего онкобольных в стране с каждым годом становится все больше. Однако врачи считают, что раннее выявление все-таки развито недостаточно. Оказалось, что треть россиян обращались к специалистам за год до того, как им был поставлен диагноз.
Количество случаев выявления рака у россиян за последние 10 лет увеличилось почти на 15%. Об этом РИА «Новости» заявил главный внештатный онколог Министерства здравоохранения, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.
«В целом, за последние 10 лет прирост заболеваемости раком у нас в стране, если взять грубый показатель, увеличился почти на 14%»,
— сказал Каприн.
Он отметил, что рост заболеваемости связан с увеличением продолжительности жизни, а также с улучшением диагностики.
Количество онкобольных в России, по словам Каприна, ежегодно увеличивается на 1,5%. По 2018 году статистики еще гнет, но он выразил мнение, что будет сопоставимый показатель.
В то же время замдиректора Национального центра радиологии, врач-онколог Андрей Костин, как пишет газета «Коммерсантъ», заявил о проблемах с ранней диагностикой рака. По его словам, более 30% больных обращаются к врачам за год до постановки диагноза, но «из-за пробела в образовании», рак диагностируют позже. Речь идет о терапевтах, гинекологах, хирургах и других врачах, которые должны выписывать направление к онкологу.
«Скоро в перечне постдипломного медицинского образования появится новая обязательная программа для врачей «первого контакта», которая будет направлена на обучение выявления признаков рака на ранних стадиях», — отметил Костин.
Он добавил, что над этим изменением в данный момент работает Минздрав.
360tv.ru: последние новости
Найдена женщина с аллергией на секс Российские ученые нашли способ избавиться от космической болезни Найден естественный механизм предотвращения рака
Комментарии8
Болезни и лекарства , Видео , Новости , Андрей Костин , Минздрав РФ , РАН , РИА Новости , Газета "Коммерсантъ"
Читайте также
Видео
Найден новый способ предотвращения рака
Наука
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
Что будет с организмом, если есть семечки с шелухой
ЗОЖ
Хирург провел операцию при свете смартфона
Новости
Бытовые мелочи, которые могут отравить
ЗОЖ
Какие опасности подстерегают любителей БАДов
ЗОЖ
Как тело намекает на нехватку витаминов
ЗОЖ
Раскрыт смертельный вред газировки
ЗОЖ Новости
Названы опасности фильтрованного пива
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение