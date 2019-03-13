Грибы помогут защитить интеллект в пожилом возрасте

Грибы помогут людям сохранить интеллект с годами, как показало исследование ученых из Сингапура.

Употребление грибов приносит здоровью немало преимуществ, именно поэтому многие эксперты в области здравоохранения рекомендуют включать в рацион эти продукты. Сейчас же исследователи из Национального университета Сингапура выяснили, что пожилые люди, которые употребляют более двух стандартных порций грибов в неделю, наполовину уменьшают риск развития возрастных нарушений интеллекта.

Одной порцией авторы исследования называют четверть чашки приготовленных грибов со средним весом в 150 г. Следовательно, двумя порциями грибов будет считаться половина тарелки. Ученые заявили, что, хотя такой размер порций вполне соответствует традиционным рекомендациям в области питания, даже одна небольшая порция приготовленных грибов в неделю уже защищает от умеренных когнитивных нарушений.

Исследование продолжалось в течение шести лет, а его участниками стали более 600 китайцев старше 60 лет. Все они проживали в Сингапуре на момент проведения наблюдений. Примечательно, что подобный эффект обеспечивают самые разные виды грибов.

Специалисты полагают, что нейропротекторное воздействие грибов может объясняться наличием одного компонента, который присутствует во всех разновидностях этого продукта — эрготионеина, который является уникальным антиоксидантом, обладающим противовоспалительным воздействием, а в организме человека сам по себе не синтезируется.

Умеренные когнитивные нарушения проявляются такими симптомами, как потеря памяти и прогрессирующая забывчивость, а также проблемы с речью, скоростью мышления и тому подобными характеристиками интеллекта.