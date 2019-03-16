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В чем опасность сальмонеллеза 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Сальмонеллез — это острая кишечная инфекция, возбудителями которой являются болезнетворные бактерии сальмонеллы.
Сальмонеллез передается от продуктов животного происхождения к человеку. Чтобы снизить риск заболевания сальмонеллезом, нужно тщательно обрабатывать мясо, яйца, молоко и так далее. Если вы любите глазунью на завтрак, то велика вероятность, что в недоваренном яйце затаились сальмонеллы.
Сальмонеллез не всегда смертелен для человека, но очень опасен. Инкубационный период болезни длится от 6 часов до 3 суток. Причем не обязательно, чтобы симптомы сальмонеллеза были ярко выражены. Зачастую его можно принять за обычное отравление. Больной страдает от высокой температуры, диареи, болей в животе, тошноты и рвоты.
Однако сальмонеллез может принимать не только гастроинтестинальную форму, но и тифозную. Помимо тошноты, рвоты, болей в животе, высокой температуры и диареи возникает сыпь на коже, а печень и селезенка увеличиваются в размерах. Такая форма заболевания опасна и требует немедленного лечения, которое продлится около месяца.
Надо отметить, что антибиотики редко применяются для лечения сальмонеллеза. Во время болезни рекомендуется пить много жидкости и щадящая диета — блюда на пару, каши и нежирные супы.
Сальмонеллез не страшен для взрослого здорового человека, но опасен для детей и людей пожилого возраста. Следует вовремя обратиться за медицинской помощью, так как обезвоживание организма может привести к летальному исходу.
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