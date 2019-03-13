Утвержден новый перечень лекарств от рака для жителей Москвы

Правительство Москвы утвердило новый перечень препаратов, которые будут назначаться жителям столицы при лечении онкологических заболеваний.

"Установить для граждан, имеющих место жительства в Москве, страдающих онкозаболеваниями, преобладающими в структуре заболеваемости в Москве, гарантии дополнительного лекарственного обеспечения, которое предусматривает для лечения онкозаболевания обеспечение лекарственными препаратами сверх перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения и лекарственными препаратами, включенными в указанный перечень, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим постановлением",

— говорится в документе.

Полный текст можно посмотреть на сайте мэра и правительства Москвы.

Препараты из данного списка будут предоставляться жителям столицы бесплатно по программе общего медицинского страхования.