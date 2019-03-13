Найден способ снизить уровень сахара в крови без лекарств

Снизить уровень сахара в крови можно, не прибегая к лекарственным препаратам. К такому выводу пришли врачи после серии испытаний, сообщает «Вечерняя Москва». Их исследование особенно важно для предотвращения диабета — одного из самых распространенных в мире заболеваний.

Как оказалось, все просто. Контролировать количество сахара в крови можно с помощью физической активности. Если регулярно заниматься спортом или просто вести физически активный образ жизни, то сахар можно держать в узде.

Максимального эффекта можно достичь при сочетании аэробных и высокоинтенсивных интервальных тренировок и упражнений с отягощением.

Однако предложенный врачами способ подходит и тем, кто не любит пробежки и комплексы упражнений в три подхода. По словам медиков, даже обычная работа по дому, например, мытье полов или уборка, тоже может положительно сказаться на уровне сахара в крови.

Дополнительного эффекта для здоровья можно добиться, если соблюдать диету. Поддерживать оптимальный уровень сахара в крови поможет употребление овощей и макарон. При этом о сладкой, жирной и соленой пище лучше забыть.

«МИР 24» напоминает, что ранее ученые из Германии и Швейцарии назвали сорт чая против высокого давления. Речь идет о чае из оливковых листьев. Чем крепче такой чай, тем более эффективно он борется с гипертонией.