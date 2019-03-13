Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Найден способ снизить уровень сахара в крови без лекарств 

Мир24 3 часа назад
Фото: Мир24
Снизить уровень сахара в крови можно, не прибегая к лекарственным препаратам. К такому выводу пришли врачи после серии испытаний, сообщает «Вечерняя Москва». Их исследование особенно важно для предотвращения диабета — одного из самых распространенных в мире заболеваний.
Как оказалось, все просто. Контролировать количество сахара в крови можно с помощью физической активности. Если регулярно заниматься спортом или просто вести физически активный образ жизни, то сахар можно держать в узде.
Максимального эффекта можно достичь при сочетании аэробных и высокоинтенсивных интервальных тренировок и упражнений с отягощением.
Однако предложенный врачами способ подходит и тем, кто не любит пробежки и комплексы упражнений в три подхода. По словам медиков, даже обычная работа по дому, например, мытье полов или уборка, тоже может положительно сказаться на уровне сахара в крови.
Дополнительного эффекта для здоровья можно добиться, если соблюдать диету. Поддерживать оптимальный уровень сахара в крови поможет употребление овощей и макарон. При этом о сладкой, жирной и соленой пище лучше забыть.
«МИР 24» напоминает, что ранее ученые из Германии и Швейцарии назвали сорт чая против высокого давления. Речь идет о чае из оливковых листьев. Чем крепче такой чай, тем более эффективно он борется с гипертонией.
Мир24: последние новости
Российские ученые придумали, как справиться с космической болезнью Российские ученые нашли безопасный способ избавиться от тромб Британка начала говорить с русским акцентом после перенесенного инсульта
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Видео
Найден новый способ предотвращения рака
Наука
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии гриппа
Новости
Названа смертельная опасность культурных растений
Новости
Что будет с организмом, если есть семечки с шелухой
ЗОЖ
Хирург провел операцию при свете смартфона
Новости
Бытовые мелочи, которые могут отравить
ЗОЖ
Какие опасности подстерегают любителей БАДов
ЗОЖ
Как тело намекает на нехватку витаминов
ЗОЖ
Раскрыт смертельный вред газировки
ЗОЖ Новости
Названы опасности фильтрованного пива
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение