Болезнь Альцгеймера можно диагностировать по сетчатке глаза

Группа ученых Университета Дьюка (США) опубликовала в журнале «Ophthalmology Retina» результаты исследований по ранней диагностике болезни Альцгеймера на основе патологических изменений сетчатки глаз.

Методика получила название «оптическая когерентная томография» — OCTA, она позволяет медикам быстро исследовать процесс кровообращения в крошечных капиллярах в задней части сетчатки.

В ходе исследований с помощью ОСТА было обследовано более 200 человек, из которых 133 были здоровы, 39 страдали болезнью Альцгеймера и 37 имели легкие когнитивные нарушения. Наибольшее внимание было уделено поиску дегенераций сетчатки, которые могли бы быть связаны с болезнью Альцгеймера.

Исследования показали, что у пациентов с болезнью Альцгеймера значительно снижена плотность макулярных сосудов и интенсивность перфузии по сравнению с остальными участниками. Это открытие позволяет использовать ОСТА для диагностики этого заболевания на ранней стадии — еще до появления первых симптомов.

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Сетчатка глаза здорового человека (слева) и страдающего болезнью Альцгеймера (справа)