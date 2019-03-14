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Болезнь Альцгеймера можно диагностировать по сетчатке глаза 

TechCult 3 часа назад
Фото: TechCult
Группа ученых Университета Дьюка (США) опубликовала в журнале «Ophthalmology Retina» результаты исследований по ранней диагностике болезни Альцгеймера на основе патологических изменений сетчатки глаз.
Методика получила название «оптическая когерентная томография» — OCTA, она позволяет медикам быстро исследовать процесс кровообращения в крошечных капиллярах в задней части сетчатки.
В ходе исследований с помощью ОСТА было обследовано более 200 человек, из которых 133 были здоровы, 39 страдали болезнью Альцгеймера и 37 имели легкие когнитивные нарушения. Наибольшее внимание было уделено поиску дегенераций сетчатки, которые могли бы быть связаны с болезнью Альцгеймера.
Исследования показали, что у пациентов с болезнью Альцгеймера значительно снижена плотность макулярных сосудов и интенсивность перфузии по сравнению с остальными участниками. Это открытие позволяет использовать ОСТА для диагностики этого заболевания на ранней стадии — еще до появления первых симптомов.
techcult
Сетчатка глаза здорового человека (слева) и страдающего болезнью Альцгеймера (справа)
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