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Обнародованы данные по заражению туберкулезом в России 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
В прошлом году туберкулезом заразилось около 65 тысяч граждан России. Об этом сообщает ФГБУ Минздрава "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения".
В 2018 году туберкулезом заболело 44236 мужчин и 20998 женщин. Надо отметить, что для мужчин существует больший риск заражения, чем для женщин. Дети меньше подвержены этой болезни. В прошлом году выявлено 2918 случаев заражения у детей до 17 лет и 765 случаев у подростков 15-17 лет. 4932 человека, находящиеся в системе ФСИН (заключенные и сотрудники тюремного ведомства) больны туберкулезом, лица БОМЖ — 1641, иностранцы — 2066. Посмертно диагностировали туберкулез у 1109 человек.
Жители области и сельской местности заболевают туберкулезом реже, чем люди, проживающие в городах.
Чтобы снизить риск заражения туберкулезом, нужно проходить обследование в поликлинике и делать прививки, назначенные врачом. Детям нужно вовремя проходить диспансеризацию и делать все необходимые и сезонные прививки.
Комментарии3
Болезни и лекарства , ФСИН
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