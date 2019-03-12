Обнародованы данные по заражению туберкулезом в России

В прошлом году туберкулезом заразилось около 65 тысяч граждан России. Об этом сообщает ФГБУ Минздрава "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения".

В 2018 году туберкулезом заболело 44236 мужчин и 20998 женщин. Надо отметить, что для мужчин существует больший риск заражения, чем для женщин. Дети меньше подвержены этой болезни. В прошлом году выявлено 2918 случаев заражения у детей до 17 лет и 765 случаев у подростков 15-17 лет. 4932 человека, находящиеся в системе ФСИН (заключенные и сотрудники тюремного ведомства) больны туберкулезом, лица БОМЖ — 1641, иностранцы — 2066. Посмертно диагностировали туберкулез у 1109 человек.

Жители области и сельской местности заболевают туберкулезом реже, чем люди, проживающие в городах.

Чтобы снизить риск заражения туберкулезом, нужно проходить обследование в поликлинике и делать прививки, назначенные врачом. Детям нужно вовремя проходить диспансеризацию и делать все необходимые и сезонные прививки.