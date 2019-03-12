Врачи назвали признаки болезней сердца

Эксперты рассказали о девяти симптомах, которые могут указывать на сердечно-сосудистые заболевания.

Первое, на что стоит обратить внимание — одышка или боль в области сердца. Эти признаки могут предупреждать вас о стенозе или пролапсе клапана.

На втором месте оказалась анемия. Недостаток железа часто провоцирует болезни сердца.

Третье — метеоризм. Если вы часто испытываете вздутие живота, у вас могут быть нарушения в работе сердечных клапанов.

Если у вас есть проблемы с щитовидной железой, лучше часто проверять работу сердца. Когда этот орган активен, он вызывает завихрения крови в сердечных сосудах.

Еще одним симптомом может быть головокружение. Если оно происходит без причины, может указывать на болезни сердца и сосудов.

Синева на коже — шестой признак, по которому можно определить болезнь. Если вы замечаете синюшность в области губ и кончиков пальцев, обратитесь к врачу.

Проблемы с сердцем иногда возникают вследствие инфекций. Они становятся причинами шумов. Эндокардит и другие воспалительные процессы могут поражать клапаны и внутренние стенки сердца.

Последним проявлением болезней стал плохой аппетит. Чаще всего такой симптом встречается у детей и может указывать на порок сердца.