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Врачи назвали признаки болезней сердца 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Эксперты рассказали о девяти симптомах, которые могут указывать на сердечно-сосудистые заболевания.
Первое, на что стоит обратить внимание — одышка или боль в области сердца. Эти признаки могут предупреждать вас о стенозе или пролапсе клапана.
На втором месте оказалась анемия. Недостаток железа часто провоцирует болезни сердца.
Третье — метеоризм. Если вы часто испытываете вздутие живота, у вас могут быть нарушения в работе сердечных клапанов.
Если у вас есть проблемы с щитовидной железой, лучше часто проверять работу сердца. Когда этот орган активен, он вызывает завихрения крови в сердечных сосудах.
Еще одним симптомом может быть головокружение. Если оно происходит без причины, может указывать на болезни сердца и сосудов.
Синева на коже — шестой признак, по которому можно определить болезнь. Если вы замечаете синюшность в области губ и кончиков пальцев, обратитесь к врачу.
Проблемы с сердцем иногда возникают вследствие инфекций. Они становятся причинами шумов. Эндокардит и другие воспалительные процессы могут поражать клапаны и внутренние стенки сердца.
Последним проявлением болезней стал плохой аппетит. Чаще всего такой симптом встречается у детей и может указывать на порок сердца.
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