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Как избавиться от хронических лор-заболеваний 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Зима прошла, но, возможно, не бесследно для вашего здоровья. Редакция WMJ.ru подготовила подробную инструкцию по хроническим заболеваниям уха, горла и носа и разобралась, как избавиться от них навсегда! Подробности ищите в нашем материале!
Для начала разберемся, какие заболевания могут перерасти в хронические и чем они опасны. ЛОР-органы — нос, горло и уши — первыми страдают от переохлаждения в зимний период. Порой обычный насморк или першинка в горле могут и вовсе не проходить в течении долгого времени, а при отсутствии должного лечения так и вовсе перейти в хроническую стадию. Тогда-то вылечить их станет задачей не из легких. Итак, разберем, какие симптомы говорят о наличии хронического заболевания и воспалительного процесса в организме.

Хронический тонзиллит

Тонзиллит — одно из самых опасных заболевания, разрушающих организм, заключается в воспалении небных миндалин и образовании на них гнойных пробок. Вылечить тонзиллит гораздо проще на ранних стадиях, пока гнойные пробки не образовались. Если вы часто болеете ангиной — 3-4 раза в год, то скорее всего у вас есть хронический тонзиллит, а ангины — лишь острая часть течения болезни.
При хроническом тонзиллите может держаться постоянная субфебрильная температура — 37 градусов, а повышенная температура тела — первый признак вялотекущего воспалительного процесса в организме. Общая слабость, повышенная утомляемость, сухой кашель и запах изо рта — ключевые симптомы хронического тонзиллита. Начинать лечение лучше с удаление гнойных пробок и снятия отека с миндалин. Для этого врачи используют промывание и лазерных методик, миндалины при тонзиллите можно сохранить, если вовремя начать лечение.

Хронический отит

Хронические заболевания ушей не менее опасны, чем тонзиллит. Главные симптомы отита — периодические гнойные выделения из уха, которые могут длится до 6 недель, снижение слуха, аутофония — отдача собственного голоса в ухо, а также шум и заложенность в ухе. Так как уши — это еще и часть вестибулярного аппарата, хронический отит может вызывать головокружение и головные боли. Хронический отит чаще всего бывает средним — поражает среднее ухо — и развивается из острой формы при отсутствии надлежащего, комплексного, а главное — своевременного лечения, на фоне воспалительного процесса в организме или нарушении дыхания. Не лечить отит нельзя, ведь осложнения в течении заболевания могут привести к развитию менингита, повреждению лицевых нервов и появлению гнойных образование в головном мозге.
Стандартные меры, предпринимаемые врачами, — это лазерное или фотодинамическое разрушение скоплений гноя в среднем ухе — абсолютно безболезненны для пациента. Впрочем, допустимы и консервативные методы лечения — промывание уха в кабинете ЛОР-врача и использование ушных капель с антибиотиками. Использовать спирт и прочие токсичные вещества для закапывания не рекоммендуется, так как это может повредить ушной нерв. Редакция WMJ.ru советует при обнаружении симптомов отита незамедлительно обращаться к врачу.

Хронический ринит

Воспаление слизистой носовой полости принято называть ринитом. Это заболевание можно диагностировать по нескольким ключевым симптомам — затруднение дыхания, выделения из носа, которые могут быть абсолютно различными по консистенции: от водянистых до гнойных, чихание и образование корок в носу. Хронический ринит может быть следствием неправильного лечения насморка, например, постоянного использования средств с сосудосужающим действием, так и результатом алергической реакции.
Эффективно лечить хронический ринит можно только после определения причины его возникновения, что под силу сделать только ЛОР-врачу. Не стоит заниматься самолечением при обнаружении у себя симптомов этого заболевания. Для профилактики развития ринита врачи рекомендуют промывать носовую полость раствором морской воды.

Хронический гайморит

Хронический гайморит многие путают с ринитом, хотя это абсолютно разные заболевания. Гайморит обычно вызывает более выраженный физический дискомфорт. Заболевание развивается на фоне вирусного насморка или простуды обычно на 3-5 день течения болезни: носовые пазухи забиваются гноем, что вызывает затрудненное дыхание и головные боли.
Решить проблему можно только у ЛОР-врача. Традиционный метод лечение — это прокалывание носовой пазухи для удаления гноя. Типичные симптомы гайморита — это давление в носовых пазухах, головные боли, повышенная температура, затрудненное дыхание и гнойные выделения из носа. Каплями хронический гайморит в домашних условиях вылечить обычно не получается, поэтому обращение к врачу в такой ситуации — вынужденная необходимость.
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Болезни и лекарства , WMJ.RU
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