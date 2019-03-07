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Проблемы в организме, о которых расскажут ваши глаза 

Anews 3 часа назад
Фото: Anews
Первое, на чем останавливается взгляд человека при приветствии — глаза. Не зря говорят, что глаза — зеркало души, но что если они еще и зеркало наших болезней? Благодаря окнам в мир вашего внутреннего состояния, можно выявить несколько проблем со здоровьем.

Печень

Пожелтевшие белки глаз говорят о том, что в организме вырабатывается избыточное количество билирубина. Это вещество разносится по всему организму, что и дает желтый оттенок глазам. В первую очередь стоит подумать на болезнь гепатит А.

Нехватка витамина А

По глазам можно определить недостаток витамина А. Если глаза сильно сохнут, значит, организм не справляется с выделением слез, что и является признаком дефицита. Восстановить баланс витамина А можно, начав употреблять в пищу овощи и фрукты желто-оранжевого цвета и витамины.

Отслоение сетчатки

Если так называемые «артефакты» — мешающие полоски в поле зрения — стали появляться все чаще, нужно срочно обращаться ко врачу. Это явление может быть признаком отслойки сетчатки.

Рассеянный склероз

Часто рассеянный склероз приводит к воспалению зрительного нерва, что выражается в расфокусировке зрения. Более 75% пациентов с рассеянным склерозом отмечают, что это один из первых признаков.

Закрытый слезный канал

Если постоянно чувствуется, что глаза на мокром месте, вероятно, слезный канал не работает правильно. Чаще всего такое происходит у детей, но если говорить о взрослых, то причины — операции на мозг, инфекции, опухоли.
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