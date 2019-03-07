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Какие лекарства подорожали в России 

Yellmed 1 час назад
Фото: Yellmed
Информацию об индексе потребительских цен на лекарства и товары других групп опубликовал Росстат.
Февральское подорожание заметно затронуло также линекс — на 2,3%. Выше на 1-1,9% стали цены на эналаприл, таурин, корвалол, поливитамины, аллохол, ртутные градусники для измерения температуры тела, офтан катахром, валокардин.
Зато стоимость лоперамида снизились на 1,2%. Дешевле стали и поливитамины отечественного производства, в состав которых не входят минералы, — на 0,4%.
Что касается фруктов и овощей, которые тоже являются источником витаминов и важных микроэлементов, цены повысились весьма ощутимо. Связано это, скорее всего, с сезоном. Так, помидоры подорожали более чем на 16,5%, репчатый лук — на 5%, капуста — более чем на 8%. Подешевели апельсины и лимоны — более чем на 4% и 2% соответственно.
Из круп больше всего подорожало пшено — более чем на 7%. Немного дороже стали перловые, овсяные, гречневые и манные крупы — от 1,6 до 2,2%. Чуть более чем на процент повысились цены на мороженую рыбу, от 0,9 до 1,1% — на йогурты, молоко, мясо индейки.
Дешевле стали курятина, свинина, рыба лососевых пород, отечественные сыры и икра, коньяк и водка.
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Болезни и лекарства , Росстат
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