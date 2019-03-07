Врачи не нашли связи между вакциной от кори и аутизмом

Вакцина от кори, паротита и краснухи (MMR) не увеличивает риск аутизма и других подобных заболеваний. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Annals of Internal Medicine.

Эксперимент отличается большой выборкой. Врачи взяли 650 тысяч детей, родившихся в Дании с 1999 по 2010 годы. За участниками наблюдали в течение нескольких лет. С помощью Данных службы регистрации, авторы получили информацию о вакцинации, риске развития аутизма у ребенка и подобных случаев у его ближайших родственников.

За время исследования аутизм проявился у 6 тысяч детей. Ученые сравнили, как часто это происходило у привитых и не привитых детей, и не обнаружили разницы. Они также выявили, что дети, которые находятся в группе риска, не заболевают после прививок MMR. При оценке они учитывали родственников с аутизмом, возраст отца и матери, курение во время беременности, способ родов и вес при рождении.