Из-за чего девушки ограничивают себя в еде

Анорексия представляется нам чем-то далеким, чем-то, что нас точно не коснется. Однако женщины-скелеты, всплывающие в памяти при этом слове, — лишь часть ее жертв.

Анорексия — это заболевание, проявляющееся в расстройстве пищевого поведения, а именно в чрезмерном отказе от пищи, представляющем серьезную опасность для организма. Она может стать следствием других болезней и нарушений деятельности организма, а также приема некоторых лекарственных и наркотических средств — и даже злоупотребления кофеином. Однако чаще всего это заболевание вызвано психологическими факторами: навязчивым желанием похудеть, ненавистью к собственному телу — и не осознается самим больным. Больше того, окружающие тоже могут не замечать признаков анорексии, пока жертва болезни не доходит до поздней стадии, когда уже требуется не только психологическая помощь, но госпитализация. При этом вероятность летального исхода при анорексии довольно велика, а по некоторым данным эта болезнь занимает первое место среди причин смерти девушек в возрасте от 15 до 24 лет.

Важно уточнить, что стереотипный образ жертв анорексии как обтянутых кожей скелетов не отображает всю картину полностью: даже кажущиеся полными люди могут в реальности страдать данной болезнью. Она также является одним из бичей модельного бизнеса — и последние годы в ряде стран ведется борьба с излишней худобой на подиуме. Кроме того, вопреки стереотипам ни дети, ни мужчины также не застрахованы от анорексии: по некоторым данным, среди ее жертв есть и дети 10-11 лет, а 10-15% всех больных — мужского пола. Что неудивительно — большинство страдающих анорексией — подростки: действительно, в этом возрасте легче всего идти на поводу у социальных норм и стереотипов, заставляющих добиваться «идеальных» форм зачастую даже радикальными методами. Однако статистика все равно пугает: среди самых распространенных у подростков хронических заболеваний анорексия занимает третье место.

При этом зоне риска может оказаться практически кто угодно: по данным сайта «Новый путь без булимии», около 91% женщин когда-либо пытались ограничивать себя в питании. При этом 35%, то есть больше трети диет переходят в патологическую стадию и грозят обернуться анорексией или булимией. Самостоятельно же выйти из этого состояния практически невозможно и требует огромных психологических ресурсов. Многие больные искренне полагают, что движутся в правильном направлении, что столь суровые ограничения в еде приближают их тело к идеалу (оказывающемуся, впрочем, всегда недостижимым), а на такие симптомы как слабость, головокружения, постоянное чувство холода и даже обмороки совершенно не обращают внимание. Однако даже в случае, если болезнь оказывается вовремя приостановлена, а организм приведен к нормальным показателям, анорексия все еще может взять свое: так, полностью излечиваются меньше половины жертв анорексии, а примерно в 30% случаев наступает рецидив. Проблема в том, что нервная анорексия — в первую очередь психическое заболевание, и только полное осознание и принятие необходимости лечения может помочь с ним справиться.