Куда пропал из аптек жизненно важный препарат

На многих сайтах, форумах и в социальных сетях россияне обсуждают исчезновение из продажи кордарона — сердечного лекарства от аритмии.

Люди с хроническими заболеваниями постоянно принимают эти таблетки, поэтому трудности с покупкой препарата серьезно обеспокоили многих. Кордарон ищут в соседних областях, мониторят сайты и обзванивают аптеки.

На сайте радиостанции Business FM сообщается, что найти лекарство сложно даже в столичных аптеках. Причем фармацевты не владеют информацией, когда же кордарон появится. Единственный внятный ответ: «Лекарство проходит перерегистрацию».

Однако журналисты узнали, что кордарон проходил перерегистрацию в 2017 году, на рынке известен более 10 лет, поэтому, по законодательству, должен иметь бессрочное регистрационное удостоверение. Об этом рассказал директор по развитию аналитической компании RNC-pharma Николай Беспалов

Остается предположить, что перерегистрацию проходит не само лекарство, а отпускные цены на него. Ведь реализация препаратов из перечня жизненно важных возможна только после утверждения расценок в Минздраве ФАС . К слову, производится лекарство в Венгрии, а разработано французскими фармацевтами.

Журналисты Business FM дозвонились и до производителя, точнее — представителей компании «Санофи». Там заверили, что никакого пересмотра цен не происходит. Как и нет сомнений в безопасности препарата. Просто возникли временные перебои с поставками. По словам специалистов, через месяц кордарон должен появиться в продаже.

Медики отмечают: перебои случаются с самыми разными препаратами, в том числе жизненно важными. У кордарона есть российские аналоги — и достаточно посоветоваться перед их приемом с врачом. Информация о надежных отечественных аналогах уже появилась в СМИ.