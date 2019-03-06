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Куда пропал из аптек жизненно важный препарат 

Yellmed 2 часа назад
Фото: pixabay.com
На многих сайтах, форумах и в социальных сетях россияне обсуждают исчезновение из продажи кордарона — сердечного лекарства от аритмии.
Люди с хроническими заболеваниями постоянно принимают эти таблетки, поэтому трудности с покупкой препарата серьезно обеспокоили многих. Кордарон ищут в соседних областях, мониторят сайты и обзванивают аптеки.
На сайте радиостанции Business FM сообщается, что найти лекарство сложно даже в столичных аптеках. Причем фармацевты не владеют информацией, когда же кордарон появится. Единственный внятный ответ: «Лекарство проходит перерегистрацию».
Однако журналисты узнали, что кордарон проходил перерегистрацию в 2017 году, на рынке известен более 10 лет, поэтому, по законодательству, должен иметь бессрочное регистрационное удостоверение. Об этом рассказал директор по развитию аналитической компании RNC-pharma Николай Беспалов.
Остается предположить, что перерегистрацию проходит не само лекарство, а отпускные цены на него. Ведь реализация препаратов из перечня жизненно важных возможна только после утверждения расценок в Минздраве и ФАС. К слову, производится лекарство в Венгрии, а разработано французскими фармацевтами.
Журналисты Business FM дозвонились и до производителя, точнее — представителей компании «Санофи». Там заверили, что никакого пересмотра цен не происходит. Как и нет сомнений в безопасности препарата. Просто возникли временные перебои с поставками. По словам специалистов, через месяц кордарон должен появиться в продаже.
Медики отмечают: перебои случаются с самыми разными препаратами, в том числе жизненно важными. У кордарона есть российские аналоги — и достаточно посоветоваться перед их приемом с врачом. Информация о надежных отечественных аналогах уже появилась в СМИ.
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Болезни и лекарства , Николай Беспалов , Минздрав РФ , ФАС
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