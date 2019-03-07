1,5 кг волос в желудке: девочка попала в больницу из-за привычки есть волосы

Девочка начала есть волосы с двух лет. Они смешались с остатками пищи и находились у Фейфей в желудке не один год.

Девочка из провинции Гуандун на юге Китая по имени Фейфей попала в больницу с острой болью в желудке. Начиная с двух лет она завела себе ужасную привычку — жевать собственные волосы.

В начале февраля восьмилетняя Фейфей была госпитализирована с сильными болями в желудке и рвотой. Также мать девочки обратила внимание на необычно выступающий живот ребенка.

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В больнице врачи сделали девочке промывание, но остатков пищи не обнаружили.

Тогда они провели компьютерную томографию. К удивлению специалистов, в желудке девочки был комок волос весом в 1,5 кг. Волосы смешались с остатками пищи и находились у девочки в желудке не один год.

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Случай был настолько серьезным, а клок волос таким большим, что врач не смог вытащить инородный предмет из желудка при помощи эндоскопа. В конце концов, доктору пришлось сделать Фейфей операцию.

После операции мать девочки пообещала следить за привычками дочери.

В больнице журналистам рассказали, что такой случай — не такая уж редкость. В результате расстройства пищевого поведения многие люди едят несъедобные предметы.