Причины, почему вы просыпаетесь среди ночи

Не всегда получается хорошо выспаться, но если проблема вас беспокоит длительное время, то WomanHit.ru посоветует, что делать.

С вами случается подобное время от времени? Если ваш ответ «да», возможно, вам поможет небольшая корректировка в жизни, например, изменение режима дня. Однако стоит обратить внимание на проблему и посетить специалиста, если просыпаетесь вы регулярно и вам ничего не помогает.

Мы выяснили 5 причин, почему же люди плохо спят по ночам. Можно ли как-то исправить ситуацию своими силами?

Вам то холодно, то жарко

Для полноценного сна необходимо контролировать температуру в комнате, где вы собираетесь отходить ко сну. Слишком теплый воздух однозначно будет препятствовать этому процессу: вам будет хотеться раскрыться, будете вертеться и в итоге так и не уснете. То же самое, если температура слишком низкая: постоянно хочется укрыться, начинаете чихать, и сон как рукой снимает.

Что делать

Постарайтесь добиться идеальной температуры для сна, которая составляет примерно 15 градусов, для этого проветривайте помещение и поставьте обогреватель, если помещение не нагревается самостоятельно.

При наличии маленького ребенка в семье, температура в комнате должна составлять где-то 20—22 градуса.

Так называемая ноктурия

Вас могут беспокоить частые мочеиспускания исключительно по ночам. Такое состояние и называется «ноктурия». У большинства людей все жизненные процессы переходят в «ждущий» режим на момент сна, однако отклонение вроде частых позывов может серьезно осложнить жизнь.

Каковы симптомы

Несколько раз за ночь ваш организм заставляет вас проснуться и отправиться в туалет незамедлительно.

Что делать

Постарайтесь избегать употребления большого количества жидкости перед сном. Это особенно касается напитков с содержанием кофеина. При отсутствии положительного эффекта обратитесь к специалисту. Возможные причины: беременность, инфекция, проблемы с почками, возможен диабет.

Старение

Ситуация довольно распространенная. Кстати, это одна из самых частых причин, почему людям бывает либо сложно уснуть, либо сон прерывается. Когда мы становимся старше, фаза глубокого сна укорачивается, и человека становится легко разбудить. Кроме того, причина может крыться в обостряющихся с возрастом хронических болезнях, которые также могут стать преградой на пути к здоровому сну.

Что делать

В случае, если все дело в постоянных тревогах или депрессии, врач выпишет вам успокоительные препараты, которые должны облегчить ваше состояние. Помните, что любые лекарства прописывает врач, самолечение может обернуться новыми проблемами, которых вы и не ждали. Большинство снотворных средств вызывают привыкание после длительного приема.

Спиртное

Алкоголь помогает моментально провалиться в сон, однако он не будет долгим и продуктивным. Кроме того, беспокойный сон может привести к психическим нарушениям.

Что делать

Откажитесь от алкоголя в пользу крепкого сна и хорошего общего состояние организма. В крайнем случае, обойдитесь одним бокалом качественного напитка.

Беспокойные ноги

У многих есть проблема, когда человек внезапно просыпается из-за сильного сокращения мышц, ноги непроизвольно начинают дергаться. Проблема психологическая, и ее обязательно нужно решать, а не запускать. Возможно, человека сопровождает этот симптом в течение дня, однако к вечеру состояние ухудшается. Это прямое показание для обращения к специалисту.

Что делать

Во-первых, нужно исключить алкоголь и курение. Самостоятельно выполняйте легкий массаж ног, делайте теплые ванночки, используйте согревающие подушки, которые вместе с терапией от специалиста принесут долгожданный эффект.