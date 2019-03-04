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4 безобидные привычки, которые повышают давление 

Yellmed 4 часа назад
Фото: Yellmed
Эксперты хотят предупредить людей об опасности, казалось бы, безвредных привычек, пишет healthline.com. Список скрытых угроз для уровня давления опубликовала Американская кардиологическая ассоциация.

Безрецептурные препараты

К коварным угрозам для уровня давления относят лекарства, отпускаемые без рецепта. Скачки давления могут вызывать некоторые обезболивающие, противовоспалительные, противоотечные средства. Даже безобидный ибупрофен способен существенно повлиять на самочувствие.
К этой же группе относятся некоторые лекарства для поддержания психического здоровья, оральные противозачаточные препараты, иммунодепрессанты, препараты от рака и стероиды.
Важный момент: прекращать прием этих лекарств можно только после консультации с лечащим врачом.

Ежедневное употребление кофе или алкоголя

И алкоголь, и кофеин способствуют повышению артериального давления. Уровень адреналина увеличивает также зеленый чай.
Эксперты рекомендуют ограничить употребление кофеина до 300 мг в день, то есть выпивать не более 2-3 чашек кофе. Иначе давление может достигнуть критического уровня. Что касается алкоголя — не более одной стандартной порции для женщины (например, бокал вина) и не более двух — для мужчин.

Пищевые ингредиенты и добавки

Добавки и определенные комбинации ингредиентов блюд также могут привести к повышению артериального давления. Например, травяные добавки, содержащие в составе солодку, способствуют развитию гипертонии. С осторожностью нужно кушать блюда с твердыми сырами, колбасными изделиями и даже соевыми продуктами. Они могут содержать высокий уровень тирамина — вещества, способного приводить к гипертоническим кризам.

Синдром «белого халата»

У некоторых людей давление начинает скакать, едва они пересекают порог кабинета врача. Беспокойство возникает из-за нахождения в больничной обстановке — и давление стремительно растет.
В итоге врач может получить недостоверную картину болезни и даже назначить ненужные лекарства от давления. Поэтому лучше измерить его до посещения медучреждения, затем сравнить показания. А перед самой процедурой избегать в течение получаса курения, приема кофе, физической активности, опустошить мочевой пузырь.
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