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Названы самые распространенные мифы о мигрени 

Мир24 4 часа назад
Фото: Мир24
Мигрень причисляют к одному из 20 заболеваний, которые снижают качество жизни. Ее приступы влияют на то, как человек видит, ощущает запах, слышит и чувствует. Группа ученых из Великобритании составила список наиболее распространенных мифов о головных болях, передает The Sun.
Первое, на что обращают специалисты, — это характер недомогания. Боль всегда начинается с одной стороны. Больные, чтобы избавиться от неприятных ощущений, зачастую прибегают к обезболивающим. Однако злоупотребление медикаментами приводит к ухудшению работы почек и печени, а это только повышает чувствительность к мигрени.
Также распространенным мнением считается, будто заболевание протекает у всех одинаково. На самом же деле у кого-то головная боль провоцирует расстройство желудка, а дети могут испытывать тошноту и головокружение.
Ученые, вопреки убежденности людей в том, что с мигренью ничего нельзя поделать, заявляют о необходимости уделять больше внимания рациону питания и здоровому сну. Кроме того, по их словам, синдром раздраженного желудка и нарушение пищеварения коррелируют с возникновением приступов мигрени.
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