Разрушены самые популярные мифы о мигрени

Команда британских специалистов развенчала самые популярные мифы о мигрени.

Прежде всего, эксперты полагают, что большинство людей не до конца понимают настоящие симптомы заболевания. В связи с этим необходимо в первую очередь знать, что мигрень — это очень сильная головная боль, которая всегда начинается с одной стороны головы.

Зачастую больной заблуждается, уверяя в то, что отличным решением избавиться от недомогания станет использование обезболивающих средств. Однако, частое употребление таблеток ведет к ухудшению работы почек и печени, приводя к большей чувствительности к мигрени.

При этом каждый страдающий от данной болезни человек переживает ее по-своему. Чаще всего это выражается в восприимчивости к свету, шуму, запаху и движению, а также головокружению.

Не менее популярно мнение, что с мигренью ничего не поделаешь, и с ней остается только жить. Это утверждение совершенно неверно.

Кроме того, несправедливо и заявление о том, что заболевание связано с кишечником. Вместо этого существует четкая зависимость между заболеванием и иными расстройствами пищеварения: синдром раздраженного кишечника, целиакия и желудочно-пищеводный рефлюкс. Об этом пишет The Sun.