Медики назвали признаки приближающегося инфаркта

Врачи-кардиологи рассказали, какие симптомы могут говорить о риске возникновения инфаркта.

Медики рекомендуют немедленно обратиться за помощью к врачам при появлении первых симптомов, так как это может привести к смертельному исходу.

По словам специалистов, первым признаком возможного инфаркта является беспричинная усталость и частые головокружения. Также следует обратить внимание на необоснованную тревожность.

Кроме того, об инфаркте может говорить повышенная потливость, тошнота и дискомфорт в области грудной клетки. Иногда боль может появляться в руке и плече, чаще всего левом.

Для того, чтобы предотвратить инфаркт, медики советуют вести здоровый образ жизни, правильно питаться, отказаться от вредных привычек и меньше переживать, пишет издание Express.