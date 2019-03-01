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Медики назвали признаки приближающегося инфаркта 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Врачи-кардиологи рассказали, какие симптомы могут говорить о риске возникновения инфаркта.
Медики рекомендуют немедленно обратиться за помощью к врачам при появлении первых симптомов, так как это может привести к смертельному исходу.
По словам специалистов, первым признаком возможного инфаркта является беспричинная усталость и частые головокружения. Также следует обратить внимание на необоснованную тревожность.
Кроме того, об инфаркте может говорить повышенная потливость, тошнота и дискомфорт в области грудной клетки. Иногда боль может появляться в руке и плече, чаще всего левом.
Для того, чтобы предотвратить инфаркт, медики советуют вести здоровый образ жизни, правильно питаться, отказаться от вредных привычек и меньше переживать, пишет издание Express.
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