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Названы продукты, помогающие в борьбе с раком кожи 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Ученые Онкологического центра им. М. Д. Андерсона Техасского университета и Института Паркера выяснили, что богатая пищевыми волокнами диета помогает в борьбе с раком кожи при иммунотерапии.
В исследовании приняли участие 113 больных меланомой. Положительный эффект от иммунотерапии чаще наблюдался у пациентов, которые употребляли в пищу большое количество цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей, а также продуктов с высоким содержанием пищевых волокон. В то же время больные, чей рацион отличался малым содержанием клетчатки, реже поддавались лечению.
"Предыдущие исследования показывали, что употребление пищи с высоким содержанием клетчатки полезно для здоровья. Теперь нам удалось выяснить, что диета и пищевые добавки, по всей видимости, влияют на способность пациента реагировать на иммунотерапию рака", — пояснила научный сотрудник Института иммунотерапии рака Кристин Паркер.
По ее словам, эту взаимосвязь можно объяснить изменениями в микробиоме кишечника.
Иммунотерапия — новейший метод лечения онкологических заболеваний с помощью антител. За его открытие американец Джеймс Аллисон и японец Тасуко Хондзе получили Нобелевскую премию по медицине 2018 года.
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