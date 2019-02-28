Названы продукты, помогающие в борьбе с раком кожи

Ученые Онкологического центра им. М. Д. Андерсона Техасского университета и Института Паркера выяснили, что богатая пищевыми волокнами диета помогает в борьбе с раком кожи при иммунотерапии.

В исследовании приняли участие 113 больных меланомой. Положительный эффект от иммунотерапии чаще наблюдался у пациентов, которые употребляли в пищу большое количество цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей, а также продуктов с высоким содержанием пищевых волокон. В то же время больные, чей рацион отличался малым содержанием клетчатки, реже поддавались лечению.

"Предыдущие исследования показывали, что употребление пищи с высоким содержанием клетчатки полезно для здоровья. Теперь нам удалось выяснить, что диета и пищевые добавки, по всей видимости, влияют на способность пациента реагировать на иммунотерапию рака", — пояснила научный сотрудник Института иммунотерапии рака Кристин Паркер.

По ее словам, эту взаимосвязь можно объяснить изменениями в микробиоме кишечника.

Иммунотерапия — новейший метод лечения онкологических заболеваний с помощью антител. За его открытие американец Джеймс Аллисон и японец Тасуко Хондзе получили Нобелевскую премию по медицине 2018 года.