Кардиологи назвали симптомы, предупреждающие об инфаркте

Сердечные приступы являются серьезной проблемой для медицины, так как требуют немедленной помощи и лечения, которые не всегда оказываются вовремя. Состояние, также известное, как инфаркт миокарда, вызвано внезапным блокированием кровоснабжения сердца.

По словам медиков, обычно инфаркту предшествуют определенные симптомы, которые, к сожалению, довольно часто игнорируются. Одними из таких признаков являются головокружение и слабость.

«Если вас беспокоит непроходящее головокружение или чувство слабости, вам стоит обратиться к врачу», — говорит кардиолог Байер Аспирин. «Ваше представление о том, как происходят сердечные приступы, может быть неточным. Понимание своего организма может стать решающим фактором при возникающей угрозе здоровью», — отметил он.

«Большинство сердечных приступов сопровождаются болью или дискомфортом в груди, которые длятся больше нескольких минут или проходят и снова возвращаются. Кроме того, довольно часто инфаркту предшествует предобморочное состояние, которое обычно включает в себя головокружение, чувство слабости или беспокойства. Если ваша боль похожа на изжогу, но гораздо сильнее, или отличается от того, что вы обычно испытываете, вам следует немедленно обратиться за помощью», — рассказал доктор.

Кроме того, необходимо обратить внимание и на другие симптомы, такие как одышка, потливость, тошнота или боль, которая распространяется на плечо и руку, добавил специалист.

Наиболее распространенной причиной сердечных приступов является ишемическая болезнь сердца, вызванная формированием холестериновых бляшек, блокирующих кровоток в артериях.

Согласно экспертам, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а значит и сердечных приступов, можно, придерживаясь здоровой сбалансированной диеты, включающей не менее пяти порций фруктов и овощей в день.

Помимо этого, свою роль в развитии заболеваний сердца также оказывают курение и ожирение. Ученые напоминают, что важно регулярно заниматься спортом, уделяя физической активности не менее 150 минут в неделю.