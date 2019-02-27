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Как определить, что у человека инсульт, и спасти ему жизнь 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
В прошлом году Всемирная организация здравоохранения обнародовала пугающую статистику: ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний, в число которых входит инсульт, умирают 17,9 млн жителей планеты. К слову, именно столько — 17,9 млн — составляет численность населения крупнейшего города Ближнего Востока и столицы Египта — Каира. А между тем, основная проблема заключается в том, что большинство людей даже не подозревают об опасности и игнорируют не только регулярные визиты к врачу, но и плановую диспансеризацию. Сегодня мы расскажем, какие люди чаще всего становятся жертвами инсульта, как распознать недуг на ранней стадии и что делать, если вы обнаружили признаки нарушения мозгового кровообращения у кого-то из близких.

Что такое инсульт

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, которое приводит к повреждению и отмиранию нейронов головного мозга. При закупорке кровеносного сосуда тромбом возникает ишемический инсульт (инфаркт головного мозга), а при разрыве сосуда — геморрагический, причем ишемические инсульты случаются гораздо чаще. Инсульт характеризуется внезапным появлением очаговой или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется в течение нескольких часов.

Кто чаще всего страдает от инсульта

В группе риска — люди с артериальной гипертензией (повышенным давлением), заболеваниями сердца (например, аритмией), сахарным диабетом, повышенным уровнем холестерина в крови, ожирением, апноэ (остановка дыхания во сне) и нарушениями свертываемости крови. Кроме того, болезнь могут спровоцировать употребление алкоголя и наркотиков, курение, малоподвижный образ жизни и стресс. Наконец, чаще других жертвами инсульта становятся люди старше 50 лет.

Первые симптомы

Первыми признаками инсульта могут стать онемение руки или ноги, нарушение речи и походки, потеря равновесия. Также в момент инсульта люди часто испытывают острую головную боль, головокружение и тошноту. При этом у человека может двоиться в глазах, он может видеть перед собой «мушки», глаза и веки могут двигаться непроизвольно, а лицо может парализовать с одной стороны. Наконец, люди, переживающие инсульт, зачастую теряют сознание.

УЗП

Самый быстрый способ распознать инсульт получил название «УЗП».
«У». Итак, во-первых, нужно попросить человека улыбнуться: при инсульте улыбка будет перекошенной, так как лицо с одной стороны оказывается парализовано.
«З». Во-вторых, предложите ему заговорить — у человека в предынсультном состоянии речь становится неразборчивой.
«П». В-третьих, человек должен поднять обе руки вверх и удерживать их в таком положении не меньше 5 секунд — в момент инсульта одна из рук не будет его слушаться.

Первая помощь

В первую очередь запомните: ни о каком самолечении в домашних условиях не может идти и речи — при обнаружении признаков инсульта нужно срочно вызывать скорую помощь и ехать с пострадавшим в больницу.
А пока вы ждете приезда медиков, нужно уложить голову человека на высокую подушку, расстегнуть ему ремень и рубашку (женщине — бюстгальтер) и открыть окна. Если пострадавшего тошнит, необходимо повернуть его голову набок и подложить под нижнюю челюсть емкость.
Если же он без сознания, нужно повернуть его голову набок, достать язык и зафиксировать его так, чтобы он не западал.
А вот народные средства или методы вроде растирания мочек ушей использовать бесполезно — более того, отвлекшись на них, вы можете потерять драгоценные минуты, которые помогут спасти жизнь пострадавшему.
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