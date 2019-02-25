Как победить мучительный кашель

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает в программе «Жить здорово!», как обустроить свой быт таким образом, чтобы жить было не только здо´рово, но и здоро´во. А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

Кашель зарождается в слизистой дыхательных путей. Если у вас воспаление в верхних отделах, то слизь будет стекать по задней стенке гортани. Там есть кашлевые рецепторы, которые при попадании на них слизи раздражаются и передают сигнал в кашлевый центр мозга. Организм дает команду кашлять, чтобы попытаться таким образом избавиться от мокроты.

Если же воспаление в нижних отделах дыхательных путей, то ворсинки, выстилающие бронхи, будут стараться выгнать мокроту из легких резким кашлевым толчком.

Если помнить об этом, то станут очевидны ошибки, которые чаще всего совершают люди, пытаясь самостоятельно вылечить кашель при простуде (кстати, в 60 процентах случаев причина кашля не связана с простудой).

Ошибка 1: Дышать над паром

Если человек дышит носом, то пар никак не воздействует на заднюю стенку глотки, где расположены кашлевые центры. Зато вы можете получить сильный ожог носоглотки, не рассчитав температуру и длительность процедуры.

Но при простуде чаще нос заложен, и дыхание ротовое. И здесь можно глотнуть горячего пара так, что он попадет как раз на кашлевые рецепторы. В результате — сильнейший приступ кашля, иногда до обморочного состояния.

Внимание: 50 процентов ожогов детей кипятком в результате попытки сделать ингаляцию над паром!

Что делать: пользоваться небулайзером. Этот прибор образует так называемый холодный пар, который доставляет влагу и лекарственные средства глубоко в дыхательные пути, и в верхние, и в легкие. Ингаляция даже простым физраствором или минеральной водой уже способна облегчить состояние. Есть компактные переносные варианты — меш-небулайзеры.

Ошибка 2: Ждать, что все само пройдет

Бывает, что от простуды уже вылечились, а кашель остался на неделю и больше. Целый день вроде бы нормально, но стоит лечь спать — начинается ужасный приступ. Ждать, что пройдет само, не стоит. Нужно обратиться к аллергологу и пульмонологу. Первый врач установит, не аллергической ли природы этот кашель.

Второй даст рецепт на кодеинсодержащие препараты, которые подавляют кашлевый рефлекс. Существуют и другие препараты, которые должны бы снимать приступ. Но они просто смягчают слизистую, но при продуктивном кашле с мокротой они малоэффективны.

Что делать: принять кодеинсодержащий препарат за 40 минут до времени отхода ко сну.